Nibionno, due donne e due uomini nella giunta di Laura Di Terlizzi

Gli assessori lavoreranno in sinergia con i consiglieri comunali e i non eletti, per coinvolgere attivamente tutti i componenti della lista. L'ex sindaco Usuelli capogruppo

Ha vinto con il 61,05% dei voti, e a 48 ore di distanza dal voto è tra le prime a comunicare la propria giunta. Laura Di Terlizzi, nuovo sindaco di Nibionno, non ha perso tempo: dopo una riunione serale nella giornata di martedì, sono stati individuati gli assessori che lavoreranno in sinergia con i consiglieri comunali, per coinvolgere attivamente tutti i componenti della lista eletti.

La composizione della giunta

Assessorato ai Lavori pubblici, Sicurezza, Ecologia e Protezione civile: Roberto Gemetto (che prende anche la carica di vicesindaco) - sarà accompagnato nel lavoro dai consiglieri Gianluca Bulanti e Marco Beccalli

Assessorato al Bilancio rimane Marta Casiraghi a cui si affiancherà il sindaco Laura Di Terlizzi

Assessorato al Sociale e al Welfare: Magni Milena accompagnata dalle consigliere Maria Riva e Giuseppina Riva

Assessorato all'Istruzione, cultura, sport e tempo libero: Davide Biffi accompagnato dal consigliere Claudio Usuelli

"Tutti collaboreranno"

"Il resto della squadra (i consiglieri non eletti e i sostenitori attivi) su cui tanto abbiamo fatto affidamento durante la campagna elettorale - spiega Di Terlizzi - sono stati divisi in base alle loro capacità, attitudini e facoltà come collaboratori dei diversi assessori. Come capogruppo è stato scelto l'ex sindaco Claudio Usuelli. Abbiamo inoltre stabilito la data dell'insediamento e del primo Consiglio comunale per giovedì 14 ottobre alle ore 20.30".