Elezioni comunali: alle ore 23 di domenica affluenza al 47%. Brambilla sindaco

Urne aperte anche in 21 comuni della provincia lecchese. Alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 sono chiamati al voto per il rinnovo di cindaci e consigli comunali anche gli elettori di 21 comuni del Lecchese, un numero non indifferente, per un totale di 58.820 elettori (dati dal Ministero dell'Interno, aggiornati al 31 dicembre 2020) su una popolazione complessiva (nei comuni coinvolti) di 70.580. In tutto verranno allestite 65 sezioni.

Si vota per il rinnovo del Consiglio comunale in alcuni centri importanti e fra i più popolosi della provincia: Galbiate (9°), Colico (10°), Olginate (11°), Olgiate e Barzanò, tutti sopra i 5.000 abitanti. Particolarmente importante la tornata a Galbiate, a più di un anno dal commissariamento del Comune. Su 21 sindaci uscenti sono di nuovo in lizza in 12, mentre a Varenna va in scena la sfida tra due candidati già primi cittadini.

I cittadini potranno recarsi alle urne dalle ore 7 alle 23 di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Subito dopo avrà inizio lo spoglio delle schede. Da segnalare che in alcuni comuni, quelli con una solo lista - come Garlate e Pescate - sarà necessario superare una specifica soglia di affluenza al voto per evitare il commissariamento. Nelle prossime ore terremo aggiornati i lettori sui dati dell'affluenza alle urne e da lunedì pomeriggio, in tempo reale, sui risultati del voto e i nomi dei sindaci eletti. In nessuno dei 21 comuni lecchesi si rischia il ballottaggio in quanto sono tutti paesi entro i 15.000 residenti, unica possibilità: la parità assoluta nel numero di preferenze tra i candidati sindaco.

Brambilla primo sindaco

Efrem Brambilla, sindaco uscente di Santa Maria Hoè, è stato confermato grazie al superamento del 50% per quanto riguarda l'affluenza: era l'unico candidato.

L'affluenza alle ore 23 di domenica

I dati alle ore 23 di domenica 3 ottobre. La media dell'affluenza è al 47% contro il 64,96% della precedente tornata elettorale. I dati nei singoli comuni: Barzanò 47,96 (65,20). Bellano 49,54 (66,42). Brivio 45,84 (62,45). Cernusco Lombardone 46,61 (65,70). Cesana Brianza 55,87 (72,44). Colico 42,91 (64,42). Crandola Valsassina 49,61 (81,17) Cremeno 51,41 (69,35). Galbiate 44,65 (68,11). Garlate 44,97 (63,68). Montevecchia 50,36 (67,66). Morterone 48,15 (54,84). Nibionno 49,55 (56,63). Olgiate Molgora 47,76 (62,84). Olginate 46,31 (63,77). Perledo 53,06 (53,79). Pescate 41,88 (70,20). Santa Maria Hoè 53,34 (72,57). Sirtori 48,01 (52,73). Varenna 54,33 (67,79). Viganò 40,85 (70,87).

I dati dell'affluenza alle ore 19 di domenica 3 ottobre

Questi invece i dati di affluenza alle urne alle ore 19 di domenica 3 ottobre. La media dei 21 comuni lecchesi si attesta sul 41,21% (dato precedente 53,65%). Ecco invece, nei dettagli, i dati ufficiali di ogni singolo comune: Barzanò 43,21% (55,09). Bellano 43,85% (56,42). Brivio 40,97% (51,60). Cernusco Lombardone 40,39% (54,54). Cesana Brianza 49,23% (59,00). Colico 37,53% (52,33). Crandola Valsassina 40,63 (66,53). Cremeno 44,46% (60,03). Galbiate 38,49% (53,73). Garlate 39,48% (53,83). Montevecchia 43,81% (53,55). Morterone 44,44% (41,94). Nibionno 43,63% (47,74). Olgiate Molgora 41,11% (52,11). Olginate 40,31% (53,28). Perledo 47,07% (45,97). Pescate 35,51% (59,66). Santa Maria Hoè 46,37% (59,62). Sirtori 43,15% (43,27%). Varenna 49,08% (57,78). Viganò 37,59% (59,91).

L'affluenza alle ore 12 di domenica 3 ottobre: dati in calo rispetto alla tornata precedente

Ecco i dati ufficiali sull'affluenza alle ore 12, i primi a disposizione. La media nel Lecchese, considerando tutti i 21 comuni al voto, è pari al 15,92% degli aventi diritto. Il dato precedente, sempre alle ore 12, era stato del 21,75%. In generale si registra una notevole diminuzione dei cittadini che nella prima mattinata del voto si sono recati ai seggi, eccetto Morterone (dove ci sono però solo 31 abitanti) e Sirtori.

Questi, nei dettagli, i dati comune per comune dell'affluenza alle ore 12: Barzanò 14,14% (precedente 19,40). Bellano 19,66% (27,30). Brivio 15,23 (21,79). Cernusco Lombardone 14,79% (23,01). Cesana Brianza 19,49% (22,80). Colico 14,23 (21,03). Crandola Valsassina 18,75% (32,22). Cremeno 17,11% (25,44). Galbiate 15,28% (22,09), Garlate 16,65% (21,46). Montevecchia 17,50% (22,02). Morterone 25,93% (22,58). Nibionno 15,24% (16,87). Olgiate Molgora 15,56% (20,45). Olginate 14,86% (21,17). Perledo 18,70% (22,99). Pescate: 14,71% (23,55). Santa Maria Hoè 16,33% (22,89). Sirtori 19,27% (16,14). Varenna 20,28 (32,21) e Viganò 16,08% (24,35).