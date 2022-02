Apaf, la Provincia chiude la partita: Galbiati, Ongaro e Zerbin per il Consiglio

Apaf ha i suoi tre membri del Consiglio di amministrazione. Nella giornata di martedì il presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha firmato l'atteso decreto di nomina dei componenti del CdA dell’Agenzia provinciale per le attività formative - Apaf. Niente di sorprendente, comunque: sono stati confermati Marco Galbiati nel ruolo di presidente, Luisa Ongaro e Bruno Zerbin quali componenti.

L’Agenzia ha per oggetto della propria attività la gestione dei servizi affidati dalla Provincia che rientrino nella propria competenza nell’ambito dei sistemi di formazione, istruzione, nonché del sistema turistico alberghiero quale integrazione delle attività formative. Tra questi anche il chiacchieratissimo Centro di formazione professionale (Cfpa) di Casargo.

“Rilanciare il Cfpa di Casargo”

“Abbiamo ritenuto di dare un segnale di continuità, confermando i tre componenti del Cda nominato nel 2018 dall’allora Presidente della Provincia Flavio Polano e confermato dal suo successore Claudio Usuelli, in un metodo di condivisione tra tutte le parti presenti in Consiglio provinciale - ha spiegato il presidente Hofmann con il vicepresidente vicario e consigliere delegato ai rapporti con Apaf Mattia Micheli -. In un recente incontro con i capigruppo consiliari il Cda uscente ha illustrato il lavoro svolto con passione e gratuità in questi anni e ha esposto i programmi e i progetti per il futuro. La Provincia di Lecco sarà ancor più presente nel suo ruolo di indirizzo, controllo e supporto al Cda per rilanciare il Cfpa di Casargo dopo due anni molto difficili per la pandemia che ha colpito duramente il settore alberghiero e della ristorazione. Oggi finalmente intravediamo la possibilità di lasciarci alle spalle questo brutto periodo: dobbiamo lavorare tutti insieme per investire e rilanciare la scuola, a favore dei ragazzi e di tutto il territorio; le attività professionali legate al turismo, alla ristorazione e all’alberghiero sono strategiche e potranno essere una futura vocazione del nostro territorio. Siamo certi che i fatti e gli atti del riconfermato Cda andranno in questa direzione”.