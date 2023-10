Il Pd lecchese cambia: Crimella nuovo segretario. Tropenscovino confermato

Un volto noto alla guida del Partito Democratico cittadino. Fausto Crimella è il nuovo segretario del Pd Città di Lecco: questo è l’esito del voto che domenica 1° ottobre ha interessato i tesserati alla sezione cittadina del Partito Democratico e che vedeva come candidati il vincitore, della lista “Ripartiamo da Noi”, ed Elena Villa, a capo della lista “Dialogare per scegliere”.

Inserito nel processo complessivo di rinnovo degli organismi dirigenziali per le segreterie provinciale e regionale, il voto locale ha visto la partecipazione di 125 votanti sui 178 del PD cittadino, pari a oltre il 70% degli aventi diritto al voto. Fausto Crimella ha ottenuto 95 voti (pari al 76%) mentre Elena Villa ha ottenuto 30 preferenze (parti al 24%). L'ex segretario provinciale torna così a rivestire un ruolo apicale all'interno dell'organizzazione dei dem.

Il nuovo Pd Città di Lecco

“Desidero ringraziare innanzitutto la comunità democratica che, con questa partecipazione in un momento di forte disaffezione politica, ha dimostrato il proprio attaccamento alla vita del partito e tutti coloro che hanno voluto dare fiducia a me e alla mia lista: abbiamo davanti sfide cruciali, dal sostegno all’Amministrazione comunale al rilancio del protagonismo del partito sul territorio, che richiedono energia, concretezza e coesione. L’impegno di ciascuno è fondamentale in questo senso - è il commento del neo segretario Fausto Crimella -. Due ringraziamenti per concludere: il primo a Elena Villa, per il confronto pacato e trasparente che ci ha visto contrapposti ma mai nemici; il secondo è ad Alfredo Marelli, per l’enorme lavoro di questi anni svolto con generosità e abnegazione per il bene comune”.

La nuova Direzione cittadina risulta, dunque, così composta: Agnese Massaro, Giovanni Fornoni, Anna Mazzoleni, Stefano Vassena, Paola Giudiceandrea, Simone Ambrosoni, Sara Ferrari, Fabrizio Cavalli, Manuela Spreafico, Giorgio Papa, Emma Addivinola, Antonio Schiripo, Agnese Mascellani, Aldo Zanini (per la lista “Ripartiamo da Noi”), Stefano Citterio, Francesca Bonacina, Mario Tavola e Silvia Riva (per la lista “Dialogare per scegliere”). Nei prossimi giorni il Segretario nominerà i componenti dell’Esecutivo.

Confermato Tropenscovino

Domenica mattina è stata anche rinnovata la fiducia a Manuel Tropenscovino, candidato unitario che ha ottenuto 448 voti sulle 450 persone che sono andate alle urne, il 60% degli aventi diritto. Il giovane segretario provinciale del Partito Democratico è stato eletto per la prima volta a marzo 2022.

“È stata una grande giornata di partecipazione per la nostra federazione - ha spiegato il segretario provinciale rieletto -. Ci tengo a ringraziare tutti i segretari e le segretarie di circolo, vecchi e nuovi che saranno la forza del PD nel nostro territorio. Nessuna forza politica garantisce una discussione e percorsi di tutti i propri iscritti per eleggere i ruoli della propria organizzazione. Ora ci rimbocchiamo le maniche perché da questo congresso è emersa una necessità chiara: c'è bisogno di tornare a essere protagonisti anche qui, partendo dal dire con chiarezza quali sono le proposte del Partito Democratico a Lecco per risolvere le esigenze reali dei cittadini sul lavoro, la sanità pubblica, l'istruzione, dare sostegno ai nostri amministratori e costruire nuove alleanze, con le associazioni, i giovani e tanti altri per dare risposte ai problemi della Provincia. Costruire un grande progetto e una visione condivisa per la Provincia di Lecco. Aggiungo che, assieme alle tante priorità di questi tempi, gli ultimi giorni ci hanno detto che dobbiamo tornare a occuparci della presenza mafiosa nel nostro territorio, lo faremo fin da subito con coraggio per tornare a contrastare e avere tutti gli strumenti per combattere un fenomeno ancora troppo presente nella nostra provincia. Siamo pronti a ripartire”.

Entro la metà di ottobre si riunirà la nuova assemblea provinciale del Partito Democratico per concludere definitivamente il percorso congressuale avviato a livello regionale durante il mese di luglio.