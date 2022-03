Partito Democratico: Manuel Tropenscovino è il nuovo segretario provinciale

È Manuel Tropenscovino l'erede di Marinella Maldini. Si è concluso venerdì 18 marzo, presso il centro civico Sandro Pertini di Lecco, il percorso d’individuazione del nuovo segretario provinciale del Partito Democratico. Tropenscovino è stato scelto dall’unanimità dei votanti dell’Assemblea. “Ringrazio il segretario uscente Maldini, il presidente dell’Assemblea Stefano Citterio e i componenti dell’Assemblea stessa, che hanno individuato nella mia persona la figura per ricoprire questo incarico”, ha commentato il nuovo segretario dei dem lecchesi. Lo stesso Tropenscovino era stato nominato, il 9 ottobre 2018, segretario provinciale dei Giovani Democratici di Lecco.

Partito Democratico: le linee guida di Tropenscovino

Tropenscovino ha poi dettato le linee guida del suo mandato: “Rimettere al centro il dialogo e il confronto, con i militanti, gli amministratori, con le associazioni e i soggetti protagonisti nel nostro territorio per essere sempre di più un punto di riferimento per i cittadini della provincia di Lecco e per le esigenze quotidiane che tutti, soprattutto in questo periodo difficile, viviamo e per le quali servono risposte vere. Il Partito Democratico ha il dovere di farlo, partendo dai circoli territoriali che devono diventare un bene comune delle comunità in cui sono presenti per ascoltare, per avanzare soluzioni e per lavorare con tutti affinché si migliori concretamente la realtà in cui si è presenti”.