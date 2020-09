Referendum Costituzionale, anche a Lecco vittoria schiacciante del "Sì"

Referendum costituzionale, terminato lo spoglio delle schede. La vittoria schiacciante del "Sì", che di fatto conferma la riforma costituzionale già approvata dai due rami del Parlamento, trova riscontro anche nella nostra provincia, dove ha raggiunto il 67,76% contro il 32,24% del "No".

Il dato definitivo è giunto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 21 settembre, dopo che nelle 316 sezioni aperte sul territorio sono state conteggiate tutte le schede. I voti nel Lecchese per il "Sì" sono stati 96.914, contro i 46.102 "No". Affluenza finale al 55,42%.

Così si sono espressi gli elettori nei principali comuni della nostra provincia:

Comune Sì No LECCO 63,13% 36,87% MERATE 63,84% 36,16% CASATENOVO 67,60% 32,40% CALOLZIOCORTE 70,77% 29,23% VALMADRERA 71,92% 28,08% MANDELLO 67,55% 32,45% OGGIONO 69,51% 30,49%

Il dato lombardo

Nei 1.506 comuni in cui si è votato in Lombardia, l'affluenza è stata del 51,36%. I "Sì" sono stati 2.609.444 (68,12%), i "No" 1.221.310 (31,88%), su 9.624 sezioni in cui gli elettori hanno espresso la propria preferenza.

Il dato nazionale

I dati a livello italiano sono ancora in fase di ultimazione. A breve aggiorneremo con i risultati finali.

Cosa prevede la riforma

La proposta di legge costituzionale, approvata dal Parlamento e ora confermata dalla consultazione referendaria, prevede una drastica riduzione del numero dei parlamentari modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione passando dagli attuali 630 a 400 deputati e dagli attuali 315 a 200 senatori.