Lecco nel vortice della violenza: da Butti la spinta per una legge anti baby gang

L'aggressione avvenuta mercoledì sera a Lecco rappresenta solo l'ultimo episodio di un'estate nera. Una donna di 55 anni è stata brutalmente aggredita con pugni, calci e un casco da un gruppo di giovani che aveva appena ripreso per l'eccessivo disturbo che stavano procurando all'esterno di uno stabile di corso San Michele del Carso, nel rione di San Giovanni; colpito anche il 40enne che era intervenuto per soccorrerla.

Fatti di cronaca che hanno generato la reazione di Fratelli d'Italia: “Le recenti vicende legate a continue aggressioni da parte di baby gang testimoniano purtroppo ciò che abbiamo sempre detto, ossia che la questione sicurezza è una priorità assoluta anche sul nostro territorio - ha spiegato Fabio Mastroberardino, coordinatore provinciale di Fdi Lecco -. Tutte le forze politiche devono attivarsi per studiare soluzioni condivise a questo problema che ormai è diventato drammatico”.

Butti spige per una legge

Dal punto di vista pratico è l'onorevole Alessio Butti, eletto proprio dalle circoscrizioni lecchesi, a portare avanti il lavoro: "Nelle mie consuete riunioni con il Prefetto e con il Questore ho fatto più volte presente il fenomeno legato a queste baby gang, sottolineando come non appartenga più solo alle aree metropolitane ma purtroppo ormai sia diffusissimo anche nelle nostre città. Per questo, insieme al gruppo di Fratelli d'Italia, stiamo per depositare una proposta di legge che porterà ad irrigidire le conseguenze penali per questo tipo di reati compiuti da giovani e giovanissimi. Il fenomeno va combattuto in modo deciso e perentorio, sia con un inasprimento delle pene, sia investendo sulla formazione, la cultura, la scuola e la famiglia”.

"Appena sarà depositata questa proposta di legge la presenteremo alla cittadinanza lecchese", ha concluso il coordinatore Fabio Mastroberardino.