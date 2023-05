200 milioni per i comprensori sciistici: “Risorse fondamentali per la montagna”

Duecento milioni di euro dal governo per ammodernare i comprensori sciistici in montagna. “Ringraziamo a nome dei lombardi il governo Meloni e il ministro Santanché per questo investimento a sostegno delle nostre montagne. Un aiuto concreto che darà una boccata di ossigeno ai gestori degli impianti, già fortemente penalizzati dalla crisi covid prima e dai costi dell'energia poi, e che permetterà di fruire del servizio di trasporto su fune in totale sicurezza e godibilità”: così Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Speciale Montagna, commenta la notizia relativa allo stanziamento.

“Bisogna sostenere le montagne lombarde e l’indotto turistico che si genera valorizzando il nostro meraviglioso territorio, così che possano continuare a offrire ai visitatori, soprattutto ai turisti stranieri, esperienze di vita genuine e autentiche, come lo spirito di accoglienza delle persone che abitano e vivono nelle valli. Inoltre, è strategico e di fondamentale importanza per la Lombardia, in previsione dei giochi olimpici invernali "Milano - Cortina 2026”, farsi trovare preparati ad accogliere i turisti che sceglieranno di soggiornare nelle nostro montagne. L'obbiettivo è quindi quello di migliorare l'offerta e la fruibilità degli impianti di risalita, rendendoli all'altezza per soddisfare gli standard qualitativi richiesti da un evento di tale portata e prestigio”.

“L’impegno delle istituzioni e l’impegno politico è sempre e solo a sostegno del bene del territorio - prosegue Fabio Mastroberardino portavoce e consigliere provinciale di Fratelli d'Italia - e anche oggi lo dimostriamo investendo cifre mai viste prime in favore della montagna lecchese. Oggi mettiamo ottime basi per la qualità di vita e dell’economia locale di domani. Proprio questa settimana il ministro Santanchè si è recata sul nostro territorio per parlare di turismo: il decreto che stanzia 200 milioni per gli impianti di risalita e innevamento artificiale è l'ennesima dimostrazione dell'attenzione di questo governo al lavoro e all'economia dei territori”.

“Una grandissima occasione per Lecco, il suo territorio - chiude Filippo Boscagli, capogruppo Fratelli d'Italia a Palazzo Bovara che da sempre si occupa di montagna - e la quotidianità delle nostre terre alte. Progetti e investimenti che si sposano con l’ambiente e chi vive e vuol continuare a vivere e lavorare in contesti che da decenni caratterizzano le nostre Prealpi. Piani d’Erna, Bobbio, Artavaggio, Betulle… luoghi che sono nei nostri cuori e nei più cari ricordi dei lombardi anche da 60 o 70 anni. Un rilancio che si inserisce nel grande dibattito sul futuro della montagna lecchese e il futuro turistico, abitativo, economico che riguarda una terra meravigliosa. Impianti, sentieri, rifugi, musei etnografici e diffusi, attività economiche in dialogo con associazioni di categoria e territoriali, sono una piccola parte di quella vita che è la montagna che vogliamo vivere e valorizzare”.