"L'alimentazione come strumento di prevenzione" con Agatha in cammino

In tanti hanno partecipato all'incontro organizzato a Molteno dall'associazione Agatha in cammino sul tema

"L'alimentazione come strumento di prevenzione". Tra i relatori, l'esperta biologa nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi Ets, la dottoressa Elena Dogliotti.

"Agatha in cammino - ha ricordato la presidente Daniela Invernizzi - è un’associazione dedita al sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili e in particolare il tumore al seno e al sostegno delle persone colpite da questa malattia. La nostra missione è vasta e coinvolge molteplici ambiti, dall'organizzazione di eventi e camminate, all’attività sportiva di fitwalking, alla promozione di uno stile di vita sano, fino alla sensibilizzazione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sulle tematiche relative ai tumori al seno, diffondendo conoscenza e importanza della prevenzione e della diagnosi precoce".

La campagna "Hope is pink"

"Il sostegno della ricerca scientifica è al centro del nostro impegno associativo e per concretizzare la nostra missione - ha aggiunto Daniela Invernizzi - da qualche mese collaboriamo con la prestigiosa fondazione Umberto Veronesi e abbiamo dato avvio alla campagna 'Hope is Pink, la speranza è rosa', una campagna dedicata a sostenere la ricerca scientifica nel campo dell'oncologia femminile. Per tutto il 2024 ci impegneremo a raccogliere fondi per finanziare la ricerca di eccellenza attraverso la collaborazione con la Fondazione Veronesi".

"L’alimentazione influenza la salute a vari livelli (Dna, tessuti e apparati) - ha poi spiegato la dottoressa Elena Dogliotti entrando nel merito del tema della serata - Già nell’antichità si supponeva che l’alimentazione potesse giocare un ruolo fondamentale per il mantenimento della salute, ma in particolare nell’immediato dopoguerra, la scienza ha cominciato ad indagare la relazione tra cibo e salute in modo sempre più puntuale. Grazie agli studi del dottor Ancel Keys venne a delinearsi il concetto di Dieta Mediterranea, non solo come esempio di stile alimentare salutare ma come una vera e propria arte di vivere. L’incontro di questa sera è un’occasione per fare chiarezza su quali sono gli alimenti e gli stili alimentari amici della nostra salute e in quale direzione sta andando la ricerca in questo ambito".

L’evento è stata anche l’occasione per rivolgere alcune domande specifiche alla dottoressa Dogliotti. Nella lotta al cancro qual’è l’importanza e la differenza tra prevenzione primaria e secondaria? "La prevenzione primaria è quello che possiamo fare ogni giorno attraverso i corretti stili di vita tra cui alimentazione sana, movimento, astensione dal fumo e dall’alcol, gestione dello stress. La prevenzione secondaria si effettua tramite le opportunità che si hanno in ambito sanitario, come esami e screening, che ci permettono di effettuare diagnosi precoci".

C’è un’alimentazione ottimale che possa prevenire le malattie, ma soprattutto è valida per tutti? "Ci sono delle linee guida generiche che, in quanto tali, vanno bene per tutta la popolazione sana, è un esempio la dieta mediterranea. Le sue caratteristiche sono di essere a prevalenza vegetale, ovvero tanta frutta, verdura, legumi, cereali integrali. Come fonti proteiche animali da preferire, latticini a minor contenuto di grassi e pesce e olio extra vergine di oliva, come condimento. Da limitare le carni rosse e processate e in generale i grassi saturi e gli zuccheri semplici. Ovviamente ognuno di noi può avere delle esigenze particolari magari non tutti sono in salute e quindi occorre, in questi casi, affidarsi a specialisti della nutrizione".

Le prossime iniziative dell'associazione

In chiusura sono poi stati ricordati alcuni dei prossimi appuntamenti organizzati da Agatha in Cammino. Ogni secondo martedì del mese è attivo lo sportello di estetica oncologica e armocromia per donne in trattamento oncologico, presso il centro Pertini di Lecco. Domenica 17 marzo camminata urbana alla scoperta dei rioni di Lecco. Il 22 giugno "Defilè in rosa", seconda edizione, a Molteno. Il 7 luglio open day al Centro Kayak Oggiono e il 19 luglio "Pink nic" alla cascina Roncaccio di Oggiono. Per ulteriori info sull'associazione: segreteria@agathaincammino-odv.org