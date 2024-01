A Lecco nasce il primo sportello di estetica oncologica. Grazie al protocollo sottoscritto lo scorso 22 dicembre da Comune, Asst Lecco e Agatha in cammino, è stato inaugurato il nuovo servizio gratuito rivolto alle donne in terapia oncologica in cura presso l’ospedale Manzoni di Lecco o da altri canali, sito all'interno del centro civico "Pertini" di via dell'Eremo. “Grazie alla collaborazione e disponibilità dell'associazione Agatha in cammino e di Asst oggi abbiamo il privilegio di inaugurare il primo sportello di estetica oncologica in città, dedicato alle donne che stanno affrontando un percorso di cura - spiega Alessandra Durante, assessore alla Comunicazione e rapporti con i cittadini -. In un contesto in cui le statistiche sui tumori femminili in Italia sono un monito (1 donna su 8 affronta una diagnosi di tumore al seno), trovo importante che anche le Istituzioni diano un segnale di reale e concreta vicinanza. Lo sportello di estetica oncologica è pensato come un luogo accogliente e dedicato, dove le donne in percorso di cura possono trovare supporto gratuito non solo per affrontare gli effetti collaterali fisici del trattamento, ma anche per ritrovare fiducia in sé stesse e nel proprio corpo”.

“Oltre all'aspetto estetico, riconosciamo l'importanza di favorire occasioni di socialità e di supporto emotivo e relazionale in contesti anche extraospedalieri. Siamo consapevoli che il percorso di cura sia un viaggio complesso, che coinvolge non solo la paziente ma anche la sua famiglia. Per questo come Amministrazione abbiamo messo a disposizione uno spazio comunale, il rinnovato Centro Pertini, nei pressi dell'Ospedale Manzoni, perché siamo consapevoli che questo sportello non rappresenta solo un servizio aggiuntivo ma anche un luogo di incontro e condivisione, dove l'empatia e la solidarietà possono contribuire significativamente al benessere complessivo”.

“L'estetica migliora la qualità della vita”

"“Amati” è un sogno che si realizza! Da diversi mesi stiamo lavorando per concretizzare il progetto dello sportello di estetica oncologica e armocromia che abbiamo titolato “Amati” e finalmente ci siamo - ricorda Daniela Invernizzi, presidente di Agatha in cammino Lecco Odv -. L’idea dello sportello di estetica oncologica è nata a seguito dell’esperienza di tante di noi che durante il periodo delle cure hanno avuto la necessità di ricorrere a metodi estetici sicuri. Le cure oncologiche portano infatti a inevitabili trasformazioni fisiche ed emotive e l’estetica oncologica aiuta le persone in terapia a mantenere una visione positiva di sé stesse, a prendersi cura del proprio corpo e a risolvere gli inestetismi derivanti dalle terapie. Il nostro obiettivo è quello di offrire una migliore qualità della vita alle donne ammalate di cancro in terapia oncologica ed aiutarle a reagire alla malattia, ritrovare il benessere attraverso l’amore e la cura verso sé stesse. Monica Rigamonti e Maria Cristina Meroni, estetiste volontarie di Agatha in cammino Odv che hanno conseguito la certificazione di estetica oncologica presso Oti Oncology Training International, guidata da Angela Noviello, eseguiranno e consiglieranno trattamenti che mirano alla cura della cute sensibilizzata dai farmaci e make-up mirato e personalizzato in grado di alleviare i disagi estetici delle terapie. Al fianco di Monica e Maria Cristina ci sarà Ersilia Pozzi, infermiera volontaria. Lo sportello comprende anche sedute di armocromia, ovvero lo studio accurato del colore con lo scopo di valorizzare l’immagine delle persone. Il nostro sportello diventerà quindi un luogo dove le donne impareranno a curarsi e truccarsi con prodotti sicuri ritagliandosi così anche una parentesi di svago tutta femminile. Vogliamo esprimere il nostro ringraziamento al Comune di Lecco e all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco coi quali abbiamo firmato un protocollo d’intesa, in particolare un grazie all’assessore Alessandra Durante e al dottor Antonio Ardizzoia dell’ospedale Manzoni di Lecco”.

“Le terapie oncologiche comportano, nel loro percorso di cura, diversi effetti collaterali, fra cui quelli che coinvolgono la pelle e gli annessi cutanei che possono generare un forte disagio alla paziente minandone l’autostima e la accettazione delle cure - aggiunge quindi Antonio Ardizzoia, direttore del dipartimento area Oncologica Asst Lecco -. L’iniziativa introdotta da ‘Agatha in cammino Odv’ nasce dalla consapevolezza della necessità di affrontare le sfide legate all'aspetto estetico e al benessere delle pazienti durante il percorso di cura oncologica. Comprendiamo quanto sia importante per le pazienti affrontare la malattia con dignità e fiducia, e riteniamo che il supporto estetico possa svolgere un ruolo significativo nel promuovere il benessere complessivo. Questa iniziativa si associa ad altre già in essere in provincia di Lecco sottolineando l’impegno di tutto il territorio nel supporto ai malati oncologici”.

Soggetti firmatari:

Comune di Lecco

Associazione Agatha in Cammino odv

ASST Lecco

Oggetto della consulenza gratuita: estetica oncologica e armocromia

Dove: presso il Laboratorio Aperto del centro civico Sandro Pertini di Germanedo

Destinatari: donne in terapia oncologica in cura presso l’Ospedale Manzoni di Lecco o provenienti mediante altri canali

Modalità di partecipazione: a gruppi di sei/otto donne

Quando: il servizio è operativo ogni secondo martedì del mese, dalle 8.30 alle 13.30.

(date:13 febbraio; 12 marzo; 9 aprile; 14 maggio; 11 giugno; 9 luglio; 10 settembre; 8 ottobre; 12 novembre; 10 dicembre)

Come partecipare: contattare l’associazione Agatha in cammino (327 2299141 -segreteria@agathaincammino-odv.org)