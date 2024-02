Prelievi del sangue sospesi per un giorno in 4 ambulatori della provincia

Un giorno di chiusura per 4 punti prelievo della provincia. L’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) di Lecco ha infatti reso noto oggi che i punti prelievo di Bellano, Colico, Galbiate e Olginate sospenderanno l’erogazione dei loro servizi per l’intera giornata di lunedì 26 febbraio.

Il motivo? La necessità di svolgere una serie di interventi di manutenzione informatica straordinaria. "L’Asst di Lecco - si legge in una nota dell'azienda - si scusa in anticipo per ogni eventuale disagio che la temporanea interruzione potrà causare".