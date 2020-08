Rinforzi per gli ospedali di Lecco e Merate: 19 nuovi medici e 31 infermieri

Importantissimi rinforzi per gli ospedali di Lecco e Merate, che a breve vedranno i propri organici arricchirsi di cinquanta operatori sanitari, per l'esattezza 19 medici e 31 infermieri. In un periodo di grande sofferenza come quello appena vissuto nel 2020 a causa dell'emergenza (ancora non conclusa del tutto) covid, si tratta di uno sforzo significativo e di un'ottima notizia per i cittadini.

I nuovi operatori inseriti in organico

L'Asst di Lecco comunica che ha provveduto:

al conferimento di complessivi undici incarichi a tempo indeterminato (delibera n. 379-25/06/2020) in qualità di Dirigente medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione, di cui quattro sono medici specializzati e i rimanenti sette sono medici specializzandi del quarto e quinto anno. Otto sono destinati attualmente all'ospedale A. Manzoni di Lecco, tre all'ospedale L. Mandic di Merate.

al conferimento di complessivi sei incarichi a tempo indeterminato (delibera n. 411-10/07/2020) in qualità di Dirigente medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza, di cui uno è medico specialista e gli altri cinque sono medici specializzandi degli ultimi anni. Tre sono destinati attualmente all'ospedale A. Manzoni di Lecco, tre all'ospedale L. Mandic di Merate.

Sono stati conferiti altresì due incarichi a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza a due specializzandi, sino al conferimento del titolo di formazione specialistica.

al conferimento di complessivi trentuno incarichi a tempo indeterminato (delibera n. 466-30/07/2020) in qualità di Cps infermiere (Cat. D), destinati all'ospedale A. Manzoni di Lecco e all'ospedale L. Mandic di Merate. Queste assunzioni rientrano nel piano di potenziamento e di riorganizzazione della rete assistenziale territoriale e prenderanno in carico i bisogni dei pazienti fragili nella loro complessità.

I primi quattro urgentisti dovrebbero prendere servizio già a partire dal mese di agosto; le altre assunzioni si concretizzeranno dai primi di settembre in poi, risolti i rapporti di collaborazione dei candidati con gli Enti di provenienza. Gli incarichi in qualità di Cps Infermiere (Cat. D) come da normativa di legge sono a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2021 ma se disponibili questi infermieri potranno usufruire da ora a gennaio di contratti a tempo determinato.

Il commento del direttore generale

«L'Asst di Lecco ha proceduto a deliberare l'assunzione di cinquanta operatori sanitari con l'obiettivo di rafforzare le risorse umane operanti nell'azienda - commenta il direttore generale Paolo Favini - Essa intende integrare e potenziare il proprio organico nell'ambito dei due settori che in questo momento si reputano di maggior sofferenza, Anestesia e Rianimazione e Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza. Pertanto, inseriremo nel nostro organico diciannove medici che opereranno nei nostri presidi di Lecco e Merate. Diamo il benvenuto ai nuovi assunti che andranno a potenziare gli importanti comparti di Anestesia e Rianimazione e di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza. L'assunzione dei Medici Specializzandi, che sin da subito potranno operare nel loro settore di applicazione, è stata resa possibile dal Dgr n. XI/2851 del 18/02/2020. Ci preme sottolineare che le nuove assunzioni, una volta terminato il periodo iniziale di inserimento, potranno essere adoperate indistintamente sui due presidi, in relazione ai fabbisogni dell'Azienda.

Il personale infermieristico che prenderà servizio da gennaio 2021 corrisponde ad una politica aziendale tesa al rafforzamento dell'assistenza direttamente a casa dei propri utenti».