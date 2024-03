Disabilità, al fianco dei caregiver. "I servizi alla persona sono una priorità"

Disabilità, al fianco dei caregiver. Si parlerà di questo importante tema - sempre più d'attualità visto anche il crescente numero di persone anziane - nell'incontro in programma venerdì 5 aprile a Casatenovo, con inizio alle ore 21 a "La Colombina", in piazza per la pace. L'iniziativa è promossa da Alleanza Verdi e Sinistra "per approfondire il ruolo del caregiver famigliare a supporto delle persone vulnerabili, in stretta connessione con le politiche territoriali".

Interverrano: Meri Sanvito (coordinatrice Sinistra Italiana Casatese), Gerolamo Fontana (presidente Uildm Lecco nonché vice coordinatore per Telethon), Emanuele Manzoni (assessore ai servizi sociali comune di Lecco) e Tino Magni (senatore di Alleanza Verdi e Sinistra).

"Con questa iniziativa vogliamo porre l'attenzione sul fondamentale ruolo dei caregiver. In questo senso non comprendiamo il taglio che Regione Lombardia applicherà dal primo giugno ai voucher destinati alle famiglie con persone non autosufficienti - dichiara Meri Sanvito - Più voci critiche si sono levate nel dibattito: dalle famiglie, alle associazioni, agli amministratori locali, ai nostri parlamentari. Riteniamo dunque utile organizzare questa serata per capire meglio il problema, le risorse messe a disposizione, i servizi alle persone".