Il comune della Brianza che apre un nuovo spazio salute

Un nuovo servizio per la salute a Dolzago. A partire da mercoledì 10 aprile sarà infatti attivato lo Spazio di prevenzione e salute nel comune di Dolzago, all’interno del polo Brianza Est, nato per volontà dell'amministrazione di Dolzago, dell'Ambito di Lecco e dell'impresa sociale Girasole per offrire ai cittadini un momento dedicato al benessere e alla cura di sé.

Il sindaco: "Il benessere della persona è una priorità"

"Il periodo legato alla pandemia ci ha ulteriormente convinti dell’importanza della tutela della salute, specie per quanto riguarda le fasce deboli e gli anziani - commenta il sindaco Paolo Lanfranchi - Come amministrazione riteniamo fondamentale fornire alla popolazione tutti gli strumenti possibili che vadano in questa direzione, proprio per questo siamo orgogliosi di proporre il servizio offerto dallo Spazio salute, ulteriore conferma di uno dei nostri obiettivi principali: il benessere delle persone, a 360 gradi".

C'è anche un diario della salute

Orientamento e apertura al territorio sono infatti le prerogative di questo servizio che si qualifica, non solo come appuntamento utile per tenere sotto controllo la propria salute, ma, grazie alla presenza di un operatore socio-sanitario, come luogo di informazione e confronto su temi inerenti al benessere complessivo. Sul posto viene distribuito del materiale informativo rispetto ai corretti stili di vita, consegnato e compilato insieme all’operatore anche un diario della salute.

L’accesso è libero e gratuito: luogo e orari

"Lo Spazio di prevenzione e salute vuole inoltre essere un luogo in cui le persone anziane che presentano determinate necessità o bisogni possono trovare supporto e orientamento rispetto alla rete dei servizi già attivi sul territorio". L’accesso al servizio è libero e gratuito. Il servizio sarà attivo da mercoledì 10 aprile in via Dante 2 nel locale ambulatorio dalle 9 alle 11, con apertura settimanale. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio delle assistenti sociali del Comune di riferimento.