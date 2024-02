Ospedale di Merate, nuovo incarico per il dottor Marco Chiarelli

Novità al Mandic. Da inizio febbraio il dottor Marco Chiarelli è stato nominato responsabile della Struttura Semplice di Chirurgia mini-invasiva e delle Nuove tecnologie facente capo alla Struttura complessa di Chirurgia generale dell’ospedale di Merate.

La notizia è stata resa nota dagli uffici di Asst Lecco, ricordando anche la storia professionale del medico che ha appena ricevuto il nuovo incarico. Marco Chiarelli si è specializzato in Chirurgia generale nel 1999 e in Chirurgia toracica nel 2008 all’Università degli Studi di Milano. Dal 2001 al 2010 ha svolto la sua attività presso l’ospedale San Gerardo di Monza dove si è occupato principalmente di chirurgia colon-proctologica e di chirurgia d’urgenza, sviluppando una particolare capacità nella gestione chirurgica del paziente critico politraumatizzato.

Nel 2001 ha ottenuto la certificazione Atls - Advanced trauma life support - l’attuale metodologia di riferimento per il trattamento dei traumi gravi. Dal 2007 ha ricoperto il ruolo di capoturno durante l’attività di Chirurgia d’urgenza. Dal 2005 al 2010 è stato il referente dell'ambulatorio specialistico di colon-proctologia. In tale periodo ha eseguito come primo operatore numerosi interventi di chirurgia colo-rettale.

L'impegno all'ospedale Manzoni

Nel 2010 Chiarelli si è poi trasferito all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco sotto la guida del dottor Costa. Nel periodo lecchese si è occupato principalmente di chirurgia oncologica sia addominale (epato biliare, gastrica e colo-rettale) che toracica (polmonare e mediastinica). Durante la permanenza al Manzoni è stato un costante riferimento per i colleghi rianimatori della terapia Intensiva con cui ha gestito in maniera collegiale casi clinici emergenti ad elevata complessità. Ha sviluppato una notevole esperienza nel trattamento chirurgico del trauma maggiore toraco-addominale. Da settembre 2022 a luglio 2023 è stato il referente unico della Chirurgia toracica dell’Asst Lecco eseguendo come primo operatore tutti gli interventi toraco-polmonari elettivi e urgenti e collaborando costantemente con i colleghi delle divisioni di medicina, oncologia, radioterapia e malattie infettive.

Il lavoro all'ospedale Mandic

Nell’ottobre 2023 si trasferito alla divisione di Chirurgia generale del presidio ospedaliero san Leopoldo Mandic di Merate sotto la direzione del dottor Costanzi. Si occupa principalmente di chirurgia oncologica addominale con approccio laparoscopico. Ha sviluppato inoltre competenze nel trattamento della patologia di parete addominale con tecniche mini-invasive. In collaborazione con il dottor Andrea Costanzi e i colleghi della divisione di medicina interna sta sviluppando un approccio metodologico per la valutazione multidimensionale del paziente fragile anziano candidato a chirurgia.

Dal 2000 ad oggi, in qualità di Dirigente medico di ruolo, ha eseguito più di 3.000 interventi chirurgici come primo operatore, di cui 2.700 di chirurgia generale e 600 di chirurgia toracica. Esegue routinariamente interventi di chirurgia addominale e toracica con tecniche laparoscopiche e toracoscopiche. Dal 2018 fa parte del Gruppo Nazionale di ricerca sull’epatocarcinoma Hercoles., a cui partecipano i Centri italiani con maggior esperienza di chirurgia epatica e che pubblica regolarmente i risultati delle proprie ricerche sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali.