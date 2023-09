Ricerca sulle performance sportive: firmato l'accordo tra il Panathlon Lecco e il Politecnico

Firmato ufficialmente l'Agreement fra il Panathlon Club Lecco e il Politecnico di Milano, Polo territoriale di Lecco, a sostegno delle attività dello Human Performance Laboratory attivo nella sede lecchese di Via Previati, laboratorio impegnato nella ricerca e nella raccolta dati sulle performance sportive.

L'accordo, della durata di due anni, è stato siglato al Polo territoriale di Lecco del Politecnico (aula B0.3, edificio 09) dal presidente del Panathlon Club Lecco Andrea Mauri e dal professor Marco Tarabini, responsabile scientifico dello Human Performance Laboratory. Presenti anche il dottor Filippo Bertozzi tecnico di laboratorio, Emanuele Torri assessore allo sport del Comune di Lecco e numerosi soci del Panathlon Lecco.

Prima della firma vera e propria Marco Tarabini, dopo aver portato il saluto di Manuela Grecchi prorettore del Polo territoriale di Lecco, ha sottolineato l'impegno del Politecnico di Milano a favore dello sport, testimoniato anche dal nuovo orientamento del corso di laurea magistrale in Mechanical Engineering, denominato Sports Engineering, proposto proprio dal Polo territoriale di Lecco.

Filippo Bertozzi, ricercatore presso lo Human Performance Laboratory. ha illustrato le attività di valutazione funzionale e analisi delle prestazioni dell'atleta, di biomeccanica, di prevenzione degli infortuni, di sport e di disabilità. Quindi la firma dell'agreement con un ruolo anche di "apripista" per altre realtà del mondo sportivo lecchese intenzionate a sostenere economicamente il laboratorio.

"Sport è strumento di formazione"

Soddisfatto il presidente del Panahlon Club Lecco Andrea Mauri: "Siamo onorati, per i 55 anni dl Panathlon Club Lecco - ha detto - di aver firmato questo agreement con il Politecnico di Milano, Polo territoriale di Lecco. Un'iniziativa che rientra tra gli scopi del nostro club per l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli omini e i popoli. Human Performance Laboratory e il nuovo orientamento 'Sports Engineering' sono due eccellenze del Polo lecchese e come Panathlon siamo orgogliosi di poter sostenere una delle due. Soprattutto in virtù della vocazione sportiva del nostro territorio che, a livello giovanile, ci vede al primo posto nelle graduatorie nazionali".

I soci del Panathlon Club Lecco hanno poi avuto modo di visitare i nuovi locali, in fase di allestimento, in cui verrà collocato lo Human Performance Laboratory e successivamente il laboratorio attuale, con Filippo Bertozzi nel ruolo di cicerone. Molto interessante il test in diretta eseguito da Danilo Brambilla dell'Ads Falchi Lecco - atleta della nazionale di corsa in montagna (Fisky) - alle prese con il tapis roulant.

Molte le domande dei presenti e la conferma dell'importante ruolo che lo Human Performance Laboratory avrà a favore di coloro che praticano sport. "Ringrazio, anche a nome del nostro prorettore, Manuela Grecchi, il Panathlon Club Lecco per avere scelto di sostenere le attività del laboratorio Human Performance - ha affermato Marco Tarabini, responsabile scientifico del laboratorio insieme alla professoressa Manuela Galli - Lo sport diventa sempre più un tratto distintivo del nostro campus; grazie alla stretta interazione con le realtà sportive del territorio abbiamo la possibilità di approfondire diversi ambiti di ricerca e di restituire loro dati preziosi per il miglioramento delle performance degli atleti".