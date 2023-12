Matematica e scienze per capire il territorio, la Protezione civile in cattedra al Bertacchi

Sostenibilità e protezione civile in cattedra al Bertacchi. Nella giornata di lunedì 4 dicembre si è svolto il momento finale del progetto inserito nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto) dell'istituto superiore Bertacchi, al quale hanno collaborato il Politecnico di Milano e il Comune di Lecco, i volontari del gruppo comunale di protezione civile, ResilienceLab, Casa di quartiere e LaorcaLab. Un momento conclusivo di restituzione, fatto anche di giochi, come la caccia al tesoro a tema protezione civile, prove di nodi, sacchi di sabbia e montaggio tenda, durante il quale gli studenti hanno esposto con entusiasmo quanto appreso durante il progetto.

Il percorso "Riconoscere le sfide per la sostenibilità - Matematica e scienza per capire il territorio" era rivolto agli studenti delle scuole superiori, con l'obiettivo di orientare i ragazzi nella scelta del percorso universitario, ma anche diffondere la conoscenza del territorio attraverso una serie di attività organizzate in classe e uscite programmate per rafforzare il legame tra le università, la scuola e gli enti di protezione del territorio. Nei momenti di incontro previsti dal progetto, che ha interessato il secondo semestre scolastico, i volontari e il personale dell’ufficio di protezione civile comunale hanno condiviso con gli studenti le loro esperienze e alcune competenze utili ad avvicinare i ragazzi alle caratteristiche del territorio in cui vivono e i suoi possibili rischi.

"Una sinergia e un progetto importanti per gli studenti dell'istituto Bertacchi - commenta il vicesindaco di Lecco Simona Piazza - che hanno visto il gruppo comunale di volontari e gli uffici di protezione civile del nostro ente collaborare con il Politecnico e con altre realtà del territorio. Il tutto valorizzando gli interventi e le finalità della protezione civile e lavorando alla creazione di una consapevolezza fondamentale sui temi della sostenibilità ambientale, della conoscenza del nostro territorio e dei comportamenti di prevenzione, che rappresentano una grande fetta del lavoro che il nostro gruppo volontari e il servizio comunale svolgono regolarmente".