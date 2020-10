Da Rai 1 al Cfpa di Casargo: la chef Cinzia Fumagalli nel team della scuola per gestire gli eventi

Dall’inizio dell’anno scolastico il team del CFPA Casargo si è arricchito di un nuovo e prezioso membro per la gestione degli eventi: la Chef Cinzia Fumagalli, volto noto e ospite fissa nel 2019 de La Prova del Cuoco e concorrente di TopChef.

Il ruolo della Chef Fumagalli sarà quello di occuparsi della gestione degli eventi, che quest’anno saranno ancora più numerosi grazie alla partnership appena inaugurata con Lariofiere, oltre a quelli tradizionali del CFPA. Nel polo fieristico di Erba infatti è attivo il ristorante didattico in cui, sotto la costante supervisione di un docente di cucina, di due maître e della stessa Chef Fumagalli, 4 ragazzi in cucina e 7 ragazzi in sala affrontano il mondo del lavoro interfacciandosi con le reali esigenze della clientela.

Tanti sono i progetti e le idee che la vulcanica Chef sta portando avanti: da novembre partiranno una serie di cene aperte al pubblico proprio a Lariofiere. Il menù, ideato e firmato da Cinzia Fumagalli, si chiamerà “Storie di ordinaria follia” perché il cliente, fino alla fine, non sa cosa andrà a mangiare. In programma anche cene tematiche per far conoscere le tradizioni culinarie di tutto il mondo. I ragazzi saranno coinvolti in ogni fase e saranno sempre coordinati nelle varie mansioni dalla Chef Fumagalli, che quindi si occuperà degli eventi a 360°.

«Contenti di averla nel team»

«Cinzia Fumagalli ha portato energia, creatività e nuove prospettive: siamo contenti di averla nel nostro team. La partnership con Lariofiere sta permettendo ai ragazzi di sperimentare concretamente cosa vuol dire lavorare a contatto con il pubblico e riteniamo che una Chef come Cinzia sia un grande esempio in questo senso», commenta Marco Cimino, Direttore del CFPA Casargo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«É una ripartenza molto soddisfacente, l’esperienza pratica che da sempre è il fulcro della scuola di Casargo è tornata, dopo il lockdown, ad essere protagonista delle giornate dei ragazzi. La volontà è sempre quella di motivare i nostri alunni e la presenza della Chef Fumagalli sta aiutando molto i ragazzi nella gestione concreta del lavoro», aggiunge Marco Galbiati, Presidente del CFPA Casargo.