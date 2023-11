Il ministro dell'istruzione a Lecco per parlare di scuola e impresa

Dopo la visita alla mostra "Capolavoro per Lecco" lo scorso mese di febbraio, il ministro dell'istruzione e del merito torna in città. Confindustria Lecco e Sondrio e fondazione Don Giovanni Brandolese organizzano infatti il convegno dal titolo "Scuola e Impresa, insieme per cambiare", che si terrà presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e che vedrà protagonista Giuseppe Valditara. L'appuntamento è in programma per lunedì 13 novembre alle ore 18.30.

Interverranno inoltre Giovanni Biondi (fondazione Rocca), Giovanni Brugnoli (vicepresidente di Confindustria per il capitale umano), Elena Ugolini, (responsabile settore Education di fondazione Ducati e delle Scuole Malpighi di Bologna).

Plinio Agostoni: "Le imprese hanno bisogno di una scuola rinnovata"

A condurre i lavori Plinio Agostoni, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio e di fondazione Don Giovanni Brandolese, che sottolinea: "L'evidente e crescente disallineamento fra domanda e offerta di lavoro nel nostro Paese, che paradossalmente si coniuga con un numero drammaticamente esteso di giovani neet, non è l’unica questione ad ispirare la proposta: occuparsi di Scuola è evidentemente occuparsi del futuro collettivo. In quest'ottica, il mondo economico è uno dei principali attori chiamati ad affrontare il tema, anche favorendo il confronto e il dibattito sui diversi aspetti collegati per promuovere un cambiamento".

Il tema della pari dignità tra licei e istituti tecnici professionali

"L’evento al Politecnico proporrà una riflessione focalizzandosi sull’istruzione tecnico professionale, nella logica di valorizzarla conferendole dignità pari ai percorsi liceali. Ma proporrà anche e soprattutto una riflessione ad ampio spettro che guardi ad una trasformazione profonda del nostro sistema scolastico. Le imprese - conclude il presidente Agostoni - hanno bisogno di una scuola rinnovata nella direzione sopra richiamata, e il cambiamento potrà avvenire se le imprese porteranno il proprio contributo per una scuola più autonoma, libera e moderna".