Doposcuola a Lecco: parte il progetto in cinque plessi delle Primarie

Una novità per le famiglie della città di Lecco. Da ottobre, infatti, partirà il progetto pilota di post scuola in 5 plessi delle scuole primarie della città con attività ludico-espressive, sportive e di supporto didattico. La preiscrizione è online: alle famiglie è richiesto un contributo. In base alle richieste pervenute a seguito del sondaggio sui servizi di post scuola, da ottobre 2021 il Comune di Lecco attiverà il progetto.

Dopo scuola a Lecco: cosa si fa

Il servizio sarà rivolto a bambini della scuola primaria (di età compresa tra 6 e 11 anni), con l’obiettivo di ampliarne le opportunità educative e formative rafforzandone le competenze, secondo una logica di conciliazione scuola-famiglia-lavoro.

Le attività ludico-espressive, sportive e di supporto didattico che caratterizzano il post scuola saranno coordinate e gestite da figure educative (in un rapporto di 1/10) all’interno di gruppi composti di massimo 20 bambini.

Ai bambini saranno garantiti laboratori in cui verrà privilegiato un approccio che integra diversi aspetti:

didattici, attraverso il supporto scolastico;

sociali, fornendo un luogo d'incontro e di scambio d'esperienze, che aiuti l'apprendimento della socialità? e del vivere insieme;

ludici: in un luogo libero, ma protetto, si offre la possibilità? di giocare, di esprimersi e di sperimentare sentimenti, emozioni, interessi;

orientativi, basati sull'apprendimento di tecniche che offrono la possibilità? di scoprire e sviluppare i talenti individuali e acquisire nuove risorse espressive per allargare le proprie vedute.

I minori saranno presi in consegna all’uscita dal post scuola dai genitori o, se questi fossero impossibilitati, da altro familiare o parente o persona dagli stessi autorizzati, purché? maggiorenni, mediante delega scritta.

L’attività per l'anno scolastico 2021/2022 inizierà lunedì 4 ottobre 2021, prevedendo 3 aperture settimanali di 2 ore ciascuna, dalle ore 16 alle 18.

Il post scuola si svolgerà, in questa prima fase sperimentale, nei seguenti plessi e giorni:

“G. Oberdan”: lunedì, martedì e giovedì

“C. Battisti”: lunedì, martedì e giovedì

“F. Filzi”: lunedì, mercoledì e giovedì

“Santo Stefano”: martedì mercoledì venerdì

“E. De Amicis”: lunedì, mercoledì e giovedì

La pre-iscrizione è possibile esclusivamente online mediante il link: forms.office.com