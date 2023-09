Palestre istituti scolastici Marco Polo, Agnesi e Viganò: assegnata la gestione extrascolastica ai Comuni di Colico e Merate.

Con decreti deliberativi 118 e 120 dello scorso 5 settembre, la Provincia di Lecco ha accolto positivamente la richiesta avanzata dai Comuni di Colico e di Merate per l'utilizzo e la gestione della palestra dell'istituto Marco Polo di Colico e delle strutture sportive annesse agli istituti scolastici Viganò e Agnesi di Merate, per il triennio scolastico 2023/24, 2024/25 e 2025/26 allo scopo di consentire, in orario extrascolastico, ai gruppi e alle associazioni sportive del territorio provinciale la pratica dell'attività sportiva di tipo amatoriale e dilettantistico.

L'utilizzo degli impianti sportivi delle scuole superiori di Colico e di Merate avverrà in orari compatibili con lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate dal centro sportivo scolastico.

Nuovo tetto al Bachelet

Lo scorso 9 settembre sono stati ultimati gli interventi di manutenzione straordinaria alla copertura all'Istituto Bachelet di Oggiono, consegnati lo scorso 11 aprile.

Il progetto, dell'importo complessivo di 638mila euro, è stato finanziato con fondi Pnrr, Missione 4 Istruzione e ricerca, Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università, Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.

L'intervento ha riguardato il corpo principale dell'istituto, con l'obiettivo di risolvere i problemi di infiltrazione d'acqua, migliorare le prestazioni di isolamento della copertura anche in previsione di una futura riqualificazione energetica dell'intero complesso scolastico, migliorare la messa in sicurezza della copertura con l'installazione di presidi anticaduta.

A livello architettonico è stata realizzata una copertura metallica in lastre di alluminio a bassa pendenza con giunto drenante soprastante uno strato di coibentazione realizzato con pannelli in lana di roccia dello spessore di 16 centimetri. Per quanto riguarda i presìdi di sicurezza, sono stati installati parapetti in alluminio a contorno della copertura e sono sta installate scale in alluminio per il raggiungimento in sicurezza di tutti gli ambiti della copertura.