Il Politecnico non si ferma: prossimi alla proclamazione tredici nuovi dottori magistrali

Tredici nuovi dottori sono prossimi alla proclamazione. Mercoledì 9 giugno si terrà un appello straordinario di lauree magistrali al Polo di Lecco. Dato il prolungarsi della situazione Covid-19, anche quest’anno l’Ateneo ha aggiunto una data di lauree al calendario accademico per consentire a tutti i laureandi di concludere il percorso di studi entro i termini previsti. Ecco i 13 laureandi che si apprestano a raggiungere l’importante traguardo:

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Sara Cipriano

Walls' Street: un percorso culturale attraverso le antiche mura di Lecco

Francesco Costa, Dario Forastiero

Nuovo centro culturale per il quartiere San Siro a Milano nell'area dell'ex cascina "Case Nuove"

Erik Antony Huaman Sedano

ESCOLA DO SOL - Progettazione Clever Tech tra innovazione e tradizione: sviluppo di spazi per l'istruzione a Farim in Guinea Bissau

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - Mechanical Engineering

Lorenzo Piazza

Influence of sub-critical heat treatements on the mechanical resistance and the deformability of structural steels

Riccardo Sala

Design and material study of a 3D printed inferior limb prosthesis

Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

Ahmad Azad

Evaluation of Service Life of RC Structures Exposed to Urban Environment

Giuseppe Fortini

Finite element analysis of pine flat concrete dam.

Mirsad Halilaj

Subway network performance evaluation under line disruptive events

Ali Mozaffari

Buildings' seismic damage assessment: the Norcia 2016 earthquake case study, methods, and results comparisons

Bhuwan Rawal

The study of relationship between physical, physiological and attentional driving data in simulated road scenarios.

Abirami Somasundaram

Mapping Chennai Floods of 2015 using SAR imagery and Twitter posts

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Shuai Li

Elderly Community Activity Center