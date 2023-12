Il Natale all'Istituto Badoni arriva col treno dei "Progetti pazzi"

È stata una settimana all'insegna dei "progetti pazzi" e del divertimento quella prima del Natale all'Istituto tecnico Badoni.

Lunedì 18 dicembre alle ore 8 i ragazzi hanno varcato i cancelli per raggiungere le proprie classi; in apparenza una mattina come le altre, ma qualcosa l'avrebbe resa davvero unica e speciale. Appostati dietro al cancello del cortile della palestra, pieni di entusiasmo e orgoglio, i ragazzi della 2^ Dit hanno atteso il momento giusto per scuotere la routine in un conviviale e partecipato benvenuto agli ultimi giorni prima dell'interruzione natalizia. Intorno ai ragazzi, alcuni dei docenti di classe e la dirigente Luisa Zuccoli si sono regalati qualche momento di svago e di soddisfazione per la conclusione di questa splendida area di progetto.

Alle ore 8.15 il trenino a cui sono stati dedicati tanti sforzi ha fatto il suo ingresso trionfale in Istituto con tanto di sbuffi di fumo dal comignolo; è stato l'inizio di una settimana davvero speciale per questo gruppo vivacissimo di studenti che ha saputo ritrovare quello che forse da troppi anni non è più così facile vedere tra i banchi di scuola: motivazione e divertimento. Sono stati questi infatti il motore e il cuore di un bislacco ma altrettanto preziosissimo progetto, reso realizzabile dall'apertura all'innovazione didattica della dirigenza e del corpo docenti.

La presentazione in aula gialla

La settimana è proseguita con la presentazione ufficiale in aula gialla martedì 19 dicembre. Gli studenti della 2^ Dit hanno raccontato la loro esperienza di progetti alternativi lunga due anni, culminata in questo anno scolastico nella realizzazione del trenino. L'attività è stata tanto motivante ed entusiasmante da portare gli studenti a coniare un nuovo termine: "apprendivertimento", che ha veramente il sapore di un grandissimo successo della didattica.

L'ingresso del trenino in aula gialla è stato davvero trionfale, accompagnato da una spiritosa intro musicale ispirata ad "Art Attack" e dagli applausi dei numerosi compagni e docenti presenti. Il viaggio del trenino all'interno dell'Istituto venerdì 22 dicembre ha chiuso in modo festoso la settimana sotto gli occhi stupiti e divertiti di tutta la comunità scolastica… "fare scuola" non è mai stato così divertente.