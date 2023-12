I dirigenti scolastici provinciali in visita alla scuola montessoriana di Erve

I massimi dirigenti della scuola lecchese in visita alla primaria di Erve. Nei giorni scorsi hanno fatto visita infatti alla scuola primaria di Erve, accompagnati dal dirigente scolastico Sabrina Scola, il provveditore Adamo Castelnuovo, Angela Ticozzi e Saul Casalone dell'ufficio scolastico territoriale di Lecco. A fare gli onori di casa il sindaco Giancarlo Valsecchi con la consigliera delegata all'istruzione Laura Pigazzini e Carlo Malugani, consigliere provinciale all'istruzione.

Le insegnanti hanno affiancato la dirigente nel guidare i visitatori nelle aule per osservarne gli ambienti e gli alunni in attività secondo una didattica che sperimenta per il terzo anno consecutivo un indirizzo montessoriano ed è l'unica realtà nella nostra provincia. Anche il momento del pranzo è stato condiviso con i bambini, autonomi nel gestirsi e riordinare,godendo della compagnia degli ospiti che alla fine sono stati salutati con un piccolo dono e un canto. Il provveditore ha ringraziato esprimendo la propria soddisfazione per il percorso svolto in questi anni dalla scuola di Erve.