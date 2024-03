Si sono disputate nella giornata di giovedì le fasi provinciali di orienteering dei Giochi studenteschi. Teatro delle gare Pian Sciresa a Malgrate; a darsi battaglia circa 150 studenti in rappresentanza di sette scuole da tutta la provincia di Lecco.

Per le superiori in lizza Liceo Manzoni Lecco, Medardo Rosso, Marco Polo Colico, Bachelet Oggiono. Per le medie Ic Bellano, Ic Valmadrera, Ic Mandello. Gli insegnanti sono stati aiutati nell'organizzazione dalla società Nirvana Verde, specializzata nell'orienteering.

Tutti i vincitori per categoria

Ragazze: Laura riva (Ic Volta). Ragazzi: Loaye Ouakili (Ic Valmadrera). Cadette: Valeria Fontana (Ic Valmadrera). Cadetti: Leonardo Rusconi (Ic Valmadrera). Allieve: Gaia Zucchi (A. Manzoni). Allievi: Lorenzo Stalio (Bachelet). Juniores F: Beatrice Loda (Bachelet). Juniores M: Fabio Negri (Bachelet).

I qualificati alle fasi regionali

Le fasi regionali per tutti i vincitori di ogni categoria si svolgeranno il 15 maggio ad Almè (Bg). A livello di squadre, queste le qualificate ai regionali: Ragazze: Ic Mandello 8 punti. Ragazzi: Ic Valmadrera 8. Cadette: Ic Mandello 12;. Fontana Valeria - Ic Valmadrera Individualista. Cadetti: Ic Valmadrera 14. Allieve: Liceo Manzoni 8. Allievi: Iis Bachelet 6. Junior F: Iis Bachelet 7. Junior M: Iis Bachelet 12.