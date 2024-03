Il successo della Settimana dei valori. Ora la raccolta viveri in 3 supermercati

Conclusa con successo la Settimana dei Valori 2024 nelle scuole della Valle San Martino. Dopo gli incontri alle medie di Calolzio, i volontari delle associazioni sono saliti in cattedra anche nella sede staccata della secondaria di primo grado di Torre de' Busi parlando delle attività di sostegno ai più bisognosi, di assistenza e solidarietà garantite anche nei comuni del Calolziese. Il prossimo appuntamento per chiudere il progetto educativo e formativo di quest'anno sarà la raccolta viveri nei tre supermercati di Calolzio a favore della Caritas come azione concreta di solidarietà. L'iniziativa è in programma sabato 20 aprile. Anche qui saranno coinvolti alunni, genitori, docenti e volontari.

"Anche per i ragazzi di Torre de' Busi si è trattato di un'esperienza molto utile e coinvolgente, un capire la vita più in profondità, un'immersione nel mondo della solidarietà del nostro territorio - commenta il professor Massimo Tavola, coordinatore della Settimana dei Valori - Vedere in cattedra i volontari di Avis, Aido, Protezione civile, antincendio, alpini, operazione Mato Grosso, cooperativa Padre badiali, Volontari del soccorso, Caritas, Lo Specchio e Unicef è stata un'occasione per scoprire e capire un 'mondo sommerso' di volontari che non appaiono sui social, non sono influencer, ma fanno tanto bene per le loro comunità. Volontari che aiutano concretamente il prossimo nel silenzioso servizio quotidiano. I volontari sono la colonna portante delle nostra comunità, il cemento sociale della nostra società."

I ragazzi hanno ascoltato le testimonianze degli operatori e provato sul campo alcune delle attività delle associazioni. "Momenti davvero speciali per originalità e novità sono stati il filmato Unicef, l'esperienza di simulazione di soccorso e massaggio cardiaco, le prove antincendio con soffiatori e idranti, solo per fare alcuni esempi - aggiunge Tavola - Per la prima volta abbiamo avuto il responsabile degli alpini di Bergamo che si occupa degli ospedali da campo che ha illustrato questo particolare impegno di solidarietà svolto dalle penne nere. Tutti esempi concreti per favorire nei cittadini di domani l'attenzione al prossimo. Speriamo che molti dei nostri alunni possano impegnarsi in futuro nelle associazioni del territorio".

"Un grande grazie va a tutti i volontari intervenuti e ai loro responsabili - conclude il coordinatore della Settimana dei valori - Un grazie speciale va inoltre a tutti i docenti che hanno favorito questa impegnativa iniziativa: in particolare il dirigente Cesare Emer Botti, la vicaria Nazarena Comi per aver organizzato insieme al professor Luca Betelli gli incontri della Caritas anche a Cisano, la docente Sonia Balossi per la sua preziosa collaborazione come responsabile di sede e tutti gli insegnanti che presenziando ai vari incontri hanno favorito la loro positiva attuazione. La Settimana dei valori è ormai diventata una tradizione speciale del nostro istituto comprensivo, un vaccino efficace contro l'indifferenza".