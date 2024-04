Un ponte tra scuola e lavoro grazie a Zelando

Zelando, azienda di sviluppo software con radici profonde nel territorio lecchese, ha deciso di impostare un percorso formativo per gli studenti delle scuole superiori, affiancando quella che è la formazione scolastica. ZelandoLAB è il progetto, patrocinato da Confartigianato imprese Lecco con il suo Gruppo scuola, che si pone l’obiettivo di aiutare i ragazzi nel difficile passaggio dai banchi di scuola alla vita lavorativa.

Spesso i neodiplomati escono dalla scuola carichi di nozioni teoriche ma privi di una reale comprensione di cosa significhi entrare nel mondo del lavoro, non solo delle dinamiche di un ufficio o di un’azienda, ma delle reali competenze necessarie nel mondo del lavoro di oggi. Zelando ha colto l’assenza di connessione tra il mondo della scuola e del lavoro, e si propone di colmare questo vuoto con il suo laboratorio.

In cosa consiste il laboratorio ZelandoLAB

Il laboratorio ZelandoLAB è rivolto alle classi quarte di informatica dell'Istituto di istruzione superiore Badoni, i sei incontri di cui è composto, saranno seguiti da due esperti del settore: Lorenzo Longatelli, fondatore di Zelando, e Davide Spinelli, formatore e sviluppatore.

Non saranno semplici lezioni frontali, ma momenti di scambio. Gli studenti potranno interfacciassi direttamente con chi potrebbe essere un domani il proprio datore di lavoro o un collega. Grazie all’approccio informale e amichevole che caratterizza Zelando, i ragazzi saranno coinvolti a partecipare attivamente durante gli incontri, saranno guidati attraverso un viaggio pratico nel mondo dello sviluppo software, dove le nozioni apprese a scuola prenderanno vita.

"L'obiettivo è chiaro - fa sapere Confartigianato - dare ai giovani gli strumenti concreti di cui hanno bisogno per affrontare il mondo del lavoro con sicurezza e competenza. Non si tratta solo di conoscere il codice, ma di comprendere come applicarlo nella realtà lavorativa. Zelando vuole essere un partner attivo nel processo di formazione dei futuri talenti locali, in un ciclo virtuoso, dove investire sui giovani significa investire anche nel futuro del proprio settore".