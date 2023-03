Lo spettacolo di narcisi e tulipani, un oceano di colori a ridosso del lago

Lo spettacolo dei fiori sotto il primo cielo di primavera. Sono emozionanti le foto che il lettore Ezio Cairoli ci ha inviato dopo essere stato in visita al Campo dei fiori di Galbiate.

La struttura gestita da Cristina Tosi ha aperto i cancelli al pubblico per la nuova stagione proprio lo scorso fine settimana, con la prima fioritura di narcisi e tulipani. E resterà fruibile sino al prossimo 16 aprile.

Cairoli ha effettuato qualche scatto, che volentieri pubblichiamo, sottolineando la bellezza del Campo, che si affaccia sul Lago di Annone. "È un'occasione unica per entrare in contatto con il territorio e la natura" ha spiegato nella breve lettera inviata alla redazione, per la quale lo ringraziamo.