Ostacolo Ragusa per Costa Masnaga. Seletti: "Abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela con chiunque"

Smaltite le fatiche, fisiche ed emotive, della sconfitta al tempo supplementare contro la Magnolia Campobasso, la Limonta Costa Masnaga partirà domenica alla volta di Ragusa, dove, alle ore 18.00 dello stesso giorno, affronterà al Palaminardi la compagine siciliana. Le lecchesi arrivano alla sfida incerottate, ma pronte a sopperire ad eventuali mancanze, certa quella della Spreafico con coraggio ed energia.

In una intervista al sito ufficiale del club Coach Paolo Seletti inquadra così la sfida: “Se guardo a 2 anni fa, con loro e qualche altra squadra, non toccavamo nemmeno terra come si dice in gergo. Ora abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela con chiunque.

E ancora: "Dobbiamo affrontarle con faccia tosta e a testa alta, non possiamo permetterci i troppi errori commessi nella partita contro le molisane, ci sono costati la vittoria. Ragusa ha un roster profondissimo e completo in tutti i reparti nonostante le assenze di Hebard e Spinelli; una formazione di livello europeo direi, ma senza l'impegno delle coppe, quindi tutte le loro energie sono rivolte al campionato. Attenzione e determinazione saranno al primo posto nel piano gara di domenica”.

Entrando nel dettaglio della formazione allenata da Coach Recupido, da segnalare un'ampia presenza di campionesse in costruzione, dalla Kuier, ala classe 2001, alla Consolini passando per la Taylor e la Ruzickova che danno solidità nel pitturato e non solo. Decisiva per Ragusa la capacità realizzativa di Romeo e Tagliamento. Ad avere in mano le redini della squadra sono la playmaker Santucci e la Kacerik, giocatrice pulita ed ordinata. Completa il roster la lunga Samantha Ostarello, innesto di grande valore.