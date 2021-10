Serie A1 femminile, Costa Masnaga porta Campobasso fino al supplementare: la cronaca ed il tabellino

La Limonta Costa Masnaga di Coach Seletti sfiora l'impresa contro la forte La Molisana Magnolia Campobasso. Le ragazze della Basket Costa, infatti, con una gara di altissimo livello e concentrazione costringono le molisane al pareggio al termine dei 40 minuti regolamentari, 83-83 il finale. La vittoria per Campobasso arriva solo dopo un tempo supplementare. Ma la Limonta davvero non ha nulla da rimproverarsi.

La partita. Parte bene Costa Masnaga che al termine del primo quarto è avanti di 6, 23-17 il parziale. Vantaggio che si assottiglia di 2 lunghezze, ma resta tale, alla fine del primo tempo che si chiude sul 41-37.

Alla ripresa dopo la pausa l'equlibrio non si spezza ma, anzi, è proprio Costa Masnaga ad allungare il divario di altri 2 punti portandosi sul 66-60. A questo punto la reazione delle ospiti diventa furiosa. A 3:40 dal termine la padrone di casa sono ancora avanti di 7 ma la Premasunac e la Quinonez Mina accorciano fino a -1. I minuti finali sono concitatissimi con Campobasso che addirittura passa avanti 81-83, fino al canestro della Jablonowski che quasi sulla sirena impatta il match.

Nel tempo supplementare la Basket Costa paga lo sforzo e cede il tempo per 10-15. Il match finisce 93-98 ma, come detto, le ragazze di Seletti non hanno nulla da rimproverarsi. Le migliori in campo sono Matilde Villa top scorer di giornata di tutta la Serie A1 con 38 punti e la Premasunac che ne referta 27. Molto bene anche Jessica Janelle Jackson che chiude il tabellino con 25 punti. Sotto le plance domina Rashanda Jacqueta Gray con 11 rimbalzi.

Il tabellino ufficiale di Limonta Costa Masnaga-La Molisana Magnolia Campobasso 93-98 d.t.s. Parziali: 23-17; 18-20; 25-23; 10-15; 10-15

Limonta Costa Masnaga: Villa E. 6, Villa M. 38, Jablonowski 4, Allievi 3, Vaughn 13, Toffali 0, Spreafico ne, Osazuwa 0, Caloro 2, Balossi 2, Jackson 25, Labanca ne. Allenatore: Seletti

La Molisana Magnolia Campobasso: Premasunac 27, Trimboli 8, Chagas 2, Nicolodi 3, Parks 10, Del Sole ne, Togliani 12, Quinonez Mina 12, Gray 24, Amatori ne, Egwoh ne. Allenatore: Sabatelli