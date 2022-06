Under 19 femminile, Costa Masnaga è Campione d'Italia

Il Limonta Costa Masnaga è campione d'Italia Under 19 per la stagione 2021-2022. Le ragazze guidate da Coach Rossi hanno vinto a Battipaglia il Trofeo "Vittorio Tracuzzi" battendo in Finale l'Umana Reyer Venezia con un netto 83-45. Al terzo posto si piazza la Brixia Brescia che ha superato il Geas Sesto San Giovanni 57-54 nelle finalina.

Limonta Costa Masnaga era la favorita ed il pronostico è stato rispettato: "Sono senza parole per la soddisfazione e la gioia - afferma Pier Rossi, allenatore di Costa Masnaga - Questo risultato premia la nostra stagione, il lavoro fatto in tutti questi mesi. Sono ragazze eccezionali e quando girano sull'interruttore non ce n'è per nessuno, come le squadre senior. Non posso che dire: brave!"

La partita - Se è per questo l'interruttore lo girano subito in Finale: nel primo quarto l'Umana Reyer Venezia segna solo otto punti: Valentina Penna al terzo minuto, Matilde Banchi al settimo, Laura Purina e Milica Sekulic al nono. Nel frattempo Limonta Costa Masnaga ne ha già segnato 22 con i canestri di Marika Lablanca, Vittoria Allievi e Matilde Villa ed imprime alla gara lo stesso andamento delle cinque partite precedenti.

È stato netto il percorso di Costa Masnaga. È arrivata in finale imbattuta, con un media di 86 punti a partita, e con uno scarto minimo di 29 punti e massimo 73 nelle gare disputate nel corso di questa Finale Nazionale.

Una squadra ben strutturata e sicuramente con giocatrici più alte e più grosse in ogni settore, il che significa per ogni avversaria dover fare un'extra sforzo fisicamente, alzare la parabola di tiro, lavorare di più in difesa. È una squadra rodata ed affiata che riesce a trovare la soluzione migliore in ogni situazione.

Insieme a Matilde ed Eleonora Villa (che insieme giocano a memoria), Vittoria Allievi, Marika Labanca, Beatrice Caloro e Nancy N'guessan sono tra le protagoniste ed offrono una pluralità di situazioni offensive e difensive che creano non pochi problemi alle avversarie di turno.

Umana Reyer Venezia non ha fatto la vittima sacrificale, al di là di quello che dice il punteggio finale: con forte impegno ha ribattuto colpo su colpo, giocando al meglio delle proprie possibilità, anche nei momenti di maggiore crisi.

Di sicuro l'impegno è stato massimo. "Abbiamo meritato questa vittoria - dice Vittoria Allievi, capitana Costa Masnaga - non solo in questi giorni, ma in tutta la stagione, senza mai saltare un allenamento e impegnandoci sempre al massimo. È il risultato del lavoro di un anno".

Al Limonta Costa Masnaga vanno i complimenti del Presidente FIP Giovanni Petrucci per il prestigioso risultato raggiunto e alle altre partecipanti le felicitazioni per aver partecipato ad una manifestazione così importante.

il tabellino delle Finale Limonta Costa Masnaga - Umana Reyer Venezia 83-45 (22-8, 37-17, 64-32)

Basket Costa: Villa M. 14, Caloro 14, Osazuwa 12, Labanca 14, Allievi 9, Villa E. 10, Toffali,Piatti, Bernardi 2,Tentori 2,Serra 3,N’guessan 3. All. Rossi.



Reyer Venezia: Bianchi 8,Carraro 6,Sekulic 10,Siviero,Rescifina 3,Orvieto 3,Purina 2,Matteucci,Penna 8,Festinese 3,Zuccon 2,Feltrin. All. Zimerle.



Arbitri: Del Gaudio, Licari.