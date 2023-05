Casatese pareggio in extremis, è 1-1 con il Villa Valle

Ultimo saluto di campionato dei biancorossi al comunale n.2 di Casatenovo. A 180 minuti dalla chiusura del girone B di Serie D gli undici di Commisso attendono fra le propria mura gli orobici del Villa Valle. La gara ha inizio dopo il minuto di silenzio commerativo per la scomparsa di Elio Cav. Penati socio fondatore del club.

Il match si incanala sul binario corretto per i biancorossi con una traversa colpita da Stefanoni, in complicità con la deviazione di Pisoni, quando il cronometro segna appena quindici minuti. Passano esattamente 10 minuti e da un calcio d’angolo per gli orobici arriva la prima preoccupazione per Merelli che è bravo a farsi trovare pronto e deviare alto sulla traversa il tiro ravvicinato di Seck. Sarà il preludio al temporaneo vantaggio siglato da capitan Guidelli che approfitta di una “larga” marcatura per portare temporaneamente in vantaggio il Villa Valle.

La seconda frazione di gioco rimane aggrovigliata come come la prima, così Commisso prova tutte le carte offensive in suo possesso per agguantare il pareggio, mentre Mangone chiude ogni spazio arretrando il proprio baricentro. Il meritato gol arriva ad abbondante tempo scaduto, in zona “Saracino” che corona così una stagione giocata ad alto livello.

Pareggio che rispecchia il gioco espresso dalle due compagini in campo, in attesa di giocare per entrambe gli ultimi avvincenti minuti di questo bellissimo campionato. Per la Casatese l'ultimo ostacolo sarà con il Breno.

USD Casatese – Villa Valle 1-1 (0-1)

USD Casatese: Merelli Videkon (42′ Personè) Scipione (20’st Saracino) Romano (38’st Sassella) Pirola Gulinelli Pontiggia Ballabio Quaggio Isella Stefanoni (20’st Costanzo). A disposizione: Picarelli Perego Tocci Polenghi Parravicini. Allenatore: Giuseppe Commisso

Villa Valle: Pisoni Melseaux (56’ st Torri) Guidelli Fattori Saio Lleshaj Perrotti (16’ st Salvi) Maritato Martini (1’ st Colferai) Seck Paris. A disposizione: Miori Danesi Ndoye Cuccarolo Gualdi Poli. All. Amedeo Mangone

Marcatori: pt: 25′ Guidelli (VV); st: 93′ Saracino (USDC)

Terna Arbitrale: Graziano di Rossano (Jonas Blondon Nkenkeu Teulem di Parma, Ivan Melnychuk di Bologna)

Ammoniti: Pirola Ballabio Quaggio (USDC), Guidelli Maritato (VV)

Recupero:1’+ 7'