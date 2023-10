È iniziata l'era Emiliano Bonazzoli a Lecco. L’ex attaccante è alla seconda esperienza da primo allenatore in carriera, calcio femminile escluso, dopo quella non semplice con il Fanfulla in Serie D. Una chance enorme per il tecnico, che lavorerà profondamente con il resto dello staff per riuscire a dare una sterzata alla squadra dopo una partenza a dir poco tormentata per colpe proprie e non. Il nuovo allenatore è stato accompagnato dai direttori blucelesti durante la presentazione ufficiale, iniziata con un aggiornamento sulle condizioni di salute del patron Paolo Leonardo Di Nunno effettuato dal direttore generale Angelo Maiolo.

In serata il primo test

Eusepi, Sersanti, Pinzauti, Lepore. Quattro marcatori, due per parte, nel test in famiglia del “Rigamonti-Ceppi” disputato al buon pubblico assiepatosi in Curva Nord. E gli ultras, tramite il loro portavoce, hanno parlato tra primo e secondo tempo spronando la squadra a «dare tutto per la maglia», invitando a un miglioramento delle prestazioni rispetto alle ultime uscite, in particolar modo quella di Cosenza. Prima e dopo, in ogni caso, non sono mancati cori e incitamento. Tolto ciò, il match di via Don Pozzi ha offerto degli spunti: da una parte ci sono ancora un buon numero di giocatori che non appaiono in una grande condizione fisica, mentre i più giovani e brevilinei hanno messo in mostra una brillantezza invidiabile; Tordini e Agostinelli, per dire, sono stati tra i migliori in campo in assoluto, ma anche Degli Innocenti ha giocato con una spiccata personalità. Assenti, tra gli altri, Luca Giudici e Luca Marrone.

Lecco, le parole del nuovo mister Emiliano Bonazzoli

Mister, benvenuto. Trovi una squadra in una situazione difficile:

“Ai ragazzi ho detto che il lavoro della settimana si ritrova la domenica. Frase fatta, ma vera. Ho conosciuto lo staff e gli altri ragazzi, stiamo preparando la partita importantissima di Ascoli per andare a fare punti. Mi hanno dato di aver visto un’asticella alzata, sono qui per portare la mia esperienza: metto insieme quella da allenatore a quella da giocatore, bisogna iniziare a fare punti sin dalla prossima partita”.

Che apporto puoi dare ai vari reparti? Novakovich può essere il riferimento centrale?

“Porterò la mia esperienza tutta a favore degli attaccanti, parlando di fase difensiva abbiamo Andrea che ha fatto benissimo ovunque. Sicuramente il connubio può fare bene”.

Temi il doppio salto di categoria?

“La Serie B è cambiata tantissimo da quando ci giocavo, ma del resto il calcio cambia ogni anno e bisogna rimanere aggiornati con lo studio, guardando partite e trovando soluzioni per offendere. Non tempo il doppio salto, bisogna, affronterò le sfide come fatto da calciatore per quanto sarà una cosa diversa”.

Un fulmine a ciel sereno?

“La trattativa è durata 5-6 giorni, si è chiacchierato e parlato”.

Sulle idee tattiche:

“Ho portato avanti la difesa a 3, che si può variare a 5 e in altri modi. La squadra è fondata su questo modulo, non nascondo possibili cambiamenti. Vediamo che riscontri avremo con le novità che proporremo”.

Sullo stato fisico:

“Nell’ultima settimana è stata alzata l’asticella, la voglia di riuscire a sorpassare l’ostacolo e i problemi. Lo devi fare, hanno visto giocatori propensi e propositivi, con la voglia di fare punti”.

Cosa non ha funzionato finora?

“Ho visto sintesi e partite intere, sicuramente il campionato è diverso dalla Serie C: devi alzare l’asticella, perchè i tempi per pensare diminuiscono. Ripeto, dovremo lavorare sul campo: con Andrea abbiamo impostato un lavoro, sono curioso di vedere la partita questa sera. Siamo sempre più uniti, cerchiamo di remare tutti nella stessa direzione: via le voci negative, facciamoci scivolare addosso le cose e lavoriamo sull’aspetto mentale”.

Il tuo esempio?

“Penso che tutti mi abbiano lasciato qualcosa, bisogna rubare qualcosa di positivo a chi ti ha insegnato. Cercherò di trasportarlo ai ragazzi”.