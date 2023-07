Sono giorni di attesa in casa Calcio Lecco 1912. Oggi arriverà il parere della Commissione infrastrutture sul ricorso presentato contro il respingimento della domanda, mentre venerdì il Consiglio federale voterà a maggioranza sulla documentazione. In caso di "no", la società potrebbe ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni, ma i tempi si dilaterebbero in maniera importante e ingloberebbero la prima settimana di ritiro ad Arona (partenza 14 luglio). I tifosi si stanno facendo sentire, ovviamente. I supporter del Lecco hanno rotto gli indugi alla luce delle giornate calde che sono in arrivo.

Dopo il volantino social, questa volta sono arrivati gli striscioni all’esterno della Lega Serie B di Milano e in varie zone del Lecchese: allo stadio, come a Malgrate, Bosisio Parini, Oggiono, Colico e nei rioni periferici del capoluogo, poche parole per esprimere un concetto fondamentale, ovvero che "la Serie B non si tocca". Ma la protesta è arrivata anche a Sondrio: i tifosi di Morbegno hanno affisso due distinti striscioni all’esterno della sede del Coni, come raccolto dai colleghi di SondrioToday.it; gli ultras valtellinesi hanno chiesto di svegliarsi al Comitato e alla Figc, aprendo così l’ultima porta che separa il Lecco dalla possibilità di vivere il suo sogno. In caso contrario, come ripetiamo da giorni, sarebbe uno scandalo di dimensioni mai viste prima.Â