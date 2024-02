Calcio Lecco, mercato show: 29 operazioni (!) e il colpo Inglese

Mercato a dir poco scoppiettante per la Calcio Lecco 1912. La dirigenza bluceleste ha concluso con il botto, prelevando Roberto Inglese dal Parma alla conclusione di una trattativa trasmessa in diretta passo dopo passo da Sky Sport: è la prima volta che, ameno in Italia, si assiste a qualcosa del genere, un ritorno d'immagine notevole per la società bluceleste. L’arrivo di Bobby English a titolo temporaneo, con sostanziosa partecipazione economica degli emiliani, chiude una sessione contraddistinta da ventinove operazioni ufficiali, cui si somma l’andata-ritorno di Luca Bonadeo con il Modena: un portiere tra Melgrati e Saracco finirà fuori dalla lista, che comunque può essere cambiata di volta per quanto riguarda i numeri uno. I canarini permettono ai blucelesti di fare una plusvalenza importante, da 200mila euro, grazie alla dolorosa cessione dell’attaccante Lorenzo Di Stefano che è arrivato a titolo gratuito in estate.

Preso anche Elio Capradossi, svincolatosi pochi giorni fa dal Cagliari, mentre Umberto Eusepi è andato al Monterosi a titolo definitivo. Smantellata la gran parte del gruppo storico che ha trainato i blucelesti dalla Serie C alla Serie B, ma la dirigenza e la proprietà hanno voluto ristrutturare dalle fondamenta la rosa. Molto soddisfatti il presidente Cristian Paolo Di Nunno e il diesse Domenico Fracchiolla, che hanno condotto le trattative all’Hotel Sheraton: “Vogliamo salvarci e questa è la dimostrazione”, questo un estratto delle dichiarazioni rilasciate a lcnsport.it.