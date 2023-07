L'Aquila è tornata in Serie B dopo un'assenza infinita. Sarà Pisa-Lecco ad aprire il campionato dei blucelesti, Lecco-Spezia alla seconda giornata, poi il Derby al “Sinigaglia” martedì 29 agosto; la partita di ritorno andrà in scena martedì 27 febbraio. L’ufficialità è arrivata nella serata di martedì 11 luglio: all’interno della cornice di Villa Olmo sono stati tolti i veli dal calendario – per la prima volta asimmetrico – di Serie B per quanto riguarda la stagione 2023/2024. Per i blucelesti, rappresentati dal patron Paolo Leonardo Di Nunno, dal figlio Cristian Paolo Di Nunno e da mister Luciano Foschi, sarà la chiusura di un cerchio aperto da cinquant’anni: mancavano, infatti, dal 1973. Serata moderata da Marina Presello e Marco Demicheli, volti di Sky, aperta dagli interventi di Danny Wise e dal sindaco Alessandro Rapinese in rappresentanza del Como 1907 e dell’altro capoluogo lariano. Presente, tra i vari presidenti, anche Marco Riva, presdiente galbiatese del Coni Lombardia. Non sono ovviamente mancati i riferimenti al Derby del Lario, che torna protagonista in cadetteria proprio a cinquant’anni dall’ultima volta, mentre il primo cittadino ha raccontato dell’incontro avuto in settimana nei propri uffici con un tifoso delle Aquile. L’ultimo rappresentante delle istituzioni calcistiche a salire sul palco è stato il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, mentre è stato proiettato il videomessaggio del presidente federale Gabriele Gravina.

Il torneo avrà inizio nel fine settimana compreso tra il 18 e il 20 agosto – ma c’è il serio rischio slittamento per i ricorsi aperti – e si concluderà nel fine settimana del 10 maggio 2024. Si giocherà nei fine settimana, prevalentemente sabato con alcuni turni infrasettimanali previsti ovvero: martedì 29 agosto 2023, martedì 26 settembre 2023, martedì 26 dicembre 2023 (Boxing day), martedì 27 febbraio 2024, mercoledì 1 maggio 2024. Le pause per le Nazionali: sabato/domenica 9/10 settembre 2023, seconda pausa: sabato/domenica 14/15 ottobre 2023, terza pausa: sabato/domenica 18/19 novembre 2023, quarta pausa: sabato/domenica 23/24 marzo 2024.

Presente anche la “X” al posto della Reggina, la cui presenza è sub iudice vista la mancata ammissione operata dal Consiglio federale arrivata nella mattinata di venerdì 7 luglio. Aspetta e spera il Brescia, prima nella graduatoria delle riammissioni.