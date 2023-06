Casatese nel segno della continuità: confermati Rho e Commisso

Dopo la cavalcata playoff, la Casatese ha deciso di dare ancora fiducia allo staff tecnico della prima squadra ovvero direttore sportivo e allenatore.

Ecco il comunicato della società e le dichiarazioni dei protagonisti.

La USD Casatese è lieta di comunicare nel segno della continuità che per le prossime due stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025 il Direttore Sportivo e il Mister della prima Squadra che attualmente milita nella quarta stagione italiana saranno: Alberto Rho (Direttore Sportivo) e Giuseppe Commisso (Mister).

DS Alberto Rho:” Partendo dal mio motto personale “Avanti Insieme” per dare continuaità al grande lavoro svolto in questi anni dalla società, con l’ennesimo PlayOff raggiunto nella stagione appena terminata, Mister Joey Commisso resterà sulla nostra panchina per altre due stagioni, con l’obiettivo di un costante miglioramento e consolidamento, sia personale che del club. Buon Lavoro Mister!”.

Mister Joey Commisso:”La stima dell’ambiente mi è arrivata tutta e i volti di domenica dopo la gara dei PlayOff mi hanno dato la convinzione che quanto si è fatto in questa stagione è stato molto importante, e lasciare opere incompiute non fa parte del mio DNA. Unita alla decisione del Presidente Sassella di dover continuare e migliorare il lavoro iniziato quest’anno mi ha fatto decidere così in fretta senza aver nessun ripensamento”.