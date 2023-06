La Casatese riparte dalle conferme: ecco i primi sette sì

È tempo di conferme in casa USD Casatese, formazione arrivata alla finale playoff di Serie D e pronta ad un'altra grande stagione.

La società dopo essersi tenuta stretta coach Commisso, rende noto che per la prossima stagione calcistica 2023-2024 ha rinnovato il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori: Matteo Comberiati (attaccante), Mattia Isella (attaccante) e Davide Stefanoni (attaccante).

Ma le conferma riguardano anche gli altri reparti, come la difesa che potrà ancora schierare Matteo Perego, Federico Gulinelli ed il terzino Joel Aubin Vidékon, mentre a centrocampo non mancherà nemmeno il prossimo anno l'apporto di Andrea Romano.