Serie D - Casatese perentoria, battuto anche il Sona: 2-0

Cielo limpido, brezza leggera e sole primaverile a contorno della 29° Giornata di Serie D dove si affrontano Casatese e Sona.

La banda Commisso attende l’undici veronese di Zanini reduce dalla bella vittoria con il Città di Varese. Le due squadre partono un pò contratte dopo il fischio di inizio. Sul taccuino dopo i primi quindici minuti iniziali non c’è ancora nulla di significativo da segnalare, infatti si dovrà attendere la mezz'ora di gioco per vedere i lampi lecchesi di Quaggio e di Stefanoni che impegnano l’estremo difensore veronese. A sbloccare il risultato ci pensa un Simone Pontiggia in grande spolvero al minuto 42 che lascia partire un missile rasoterra dal limite dell’area ospite, trafiggendo un incolpevole Carnesol. Si va nello spogliatoio sul risultato di 1-0.

La ripresa è di marca lecchese, in soli 10 minuti si possono contare tre nitide palle gol non fruttate a dovere. Sarà così il trend fino al minuto 89 quando Comberiati estrae dal suo personale cilindro il jolly che mette definitivamente la parola fine ad un match giocato senza esclusione di colpi da entrambe le formazioni.

Non ci sarà molto da riposare, perchè giovedì si giocherà la 30a Giornata in casa della Real Calepina dove la Casatese proverà ad allungare la striscia positiva.

USD Casatese – Sona Calcio 2-0 (1-0)

USD Casatese: Merelli Scipione Comberiati (45’st Parravicini) Gulinelli Pirola Videkon Sassella Romano (45’st Ballabio) Quaggio (22’st Personè) Pontiggia Stefanoni (14’st Costanzo). A disp.: Picarelli Perego De Meo Polenghi Saracino. All.Sig. Giuseppe Commisso

Sona Calcio: Carnesol Ben Khalek (1st Oboe) Perrotta Ferrarese (31’st De Dominicis) Gecchele Petdji Khochtali Ferrari Sek Papa (1’st Cargiolli) Strechie (39’st Coulibaly) Tuzzo (26’st Fabretti). A disp.: Dal Bosco Hysa Venturini Cannalire. All.Sig. Nicola Zanini

Arbitro: Petrov di Roma (Fabrizi - Puccia)

Marcatori: 42′ Pontiggia (C), 89′ Comberiati (C)

Ammoniti:Quaggio (USDC), Petdji (SC). Recupero: 2′ + 4′