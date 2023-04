Casatese, rimonta perfetta: Varesina al tappeto 3-1

Finisce 3-1 la sfida tra Casatese e Varesina.

La partenza è diesel per entrambe le squadre, ci si studia senza impesierire gli estremi difensori. Nonostante il blando ritmo sul terreno di gioco, gli ospiti trovano il vantaggio con una bellissimo tiro di Tedesco che batte l’incolpevole Merelli sul palo più lontano al minuti 24.

Al riposo Commisso nello spogliatoio tocca le corde giuste perchè l’inizio, con gli stessi atleti della prima frazione di gioco, è decisamente migliore. In dieci minuti e in sequenza Pontiggia - Stefanoni - Quaggio stendono i rossoblù tra il minuto 53 ed il minuto 59 cambiando notevolmete l sorti della gara. Gli ospiti non trovano le forze di reagire e alla fine i tre punti finiscono nelle mani della banda di Commisso.

Ora testa a domenica prossima, la Casatese sarà di scena sul campo del Desenzano.

IL TABELLINO

CASATESE – VARESINA 3-1 (1-0)

Casatese: Merelli, Scipione (81’ Saracino), Comberiati, Romano, Pirola, Videkon, Sassella (87’ Ballabio), Pontiggia (81’ Gulinelli), Quaggio (62’ Costanzo), Isella, Stefanoni (71’ Tocci). A disposizione: Trabattoni, Perego, De Meo, Parravicini. Allenatore: Giuseppe Commisso.

Varesina: Basti, Zefi, Gregov (35’ Sberna), Bernardi, Schieppati (71’ Trenchev), Grieco (85’ Kate), Poesio (81’ Gomis), Casolla, Sali (62’ Malvestio), Orellana Cruz, Tedesco. A disposizione: Spadavecchia, Biaggi, Donizetti, Clerici. Allenatore: Fedele

Arbitro: Filippo Balducci di Empoli (Pascoli/Caporaletti)

Marcatori: 24’ Tedesco (V), 53’ Pontiggia (C), 56’ Stefanoni (C), 59’ Quaggio (C)

Ammoniti: Isella (C), Pirola (C), Romano (C), Grieco (V).

Espulsi: Spadavecchia al 60’ dalla panchina.

Note: giornata soleggiata, tribuna davvero pessima per la categoria. Angoli: 8-3. Recupero: 2’+5’