Lecco, troppe amnesie difensive: il Catanzaro vince con cinque gol

Pirotecnica partita al Ceravolo di Catanzaro, con i padroni di casa che si prendono i tre punti dopo 90 minuti accesi e ricchi di colpi di scena. Attacchi super, difese alquanto rivedibili. Il Lecco torna sul Lario con le pive nel sacco e la consapevolezza di essere troppo vulnerabile dietro, così come in alcuni frangenti dei match.

Dal corner, al 17′, il vantaggio dei padroni di casa: cross lungo sul secondo palo e Verna colpisce al volo col piattone, trafiggendo Melgrati. La reazione c’è, eccome: al 25′ splendido lavoro di Lepore che si inserisce centralmente e serve Di Stefano, che può piazzare con grande bravura alla sinistra di Fulignati per l’1-1.

La crescita del Lecco è veemente e al 28′ Ionita disegna un cross meraviglioso per Lemmens che si incunea in area e salta in testa a tre avversari inzuccando uno straordinario e inaspettato 2-1.

Nella ripresa il Catanzaro schiaccia i blucelesti nella propria metà campo e in tre minuti pareggia: palla di Vandeputte per Biasci che serve un assist ravvicinato a Sounas, pronto a girarsi e battere a rete per il 2-2. Difesa bluceleste ancora una volta immobile. L’uno-due dei calabresi è terrificante: al 51′ cross da sinistra e Iemmello brucia Bianconi arrivandogli alle spalle per trafiggere un impotente Melgrati.

È una partita pazza: al 10' cross di Ionita che pennella e Novakovich, fin qui mai servito, inzucca il clamoroso 3-3. Al 20', dopo un gol annullato a Giudici per un fallo che non sembra esserci, Iemmello pesca Sounas libero sul secondo palo per insaccare il pirotecnico 4-3 dei padroni di casa. All’87’ situazione grottesca nell’area bluceleste: Biasci perde palla, Lepore scivola e lo stesso Biasci si rialza subito per insaccare il 5-3 finale.

Catanzaro 5-3 Calcio Lecco (1-2)

Marcatori: Verna (C) al 18′ p.t.; Di Stefano (L) al 25′ p.t.; Lemmens (L) al 29′ p.t.; Sounas (C) al 3′ s.t., Iemmello (C) al 7′ s.t., Novakovich (L) al 10′ s.t., Sounas (C) al 20′ s.t.; Biasci (C) al 43′ s.t.

Catanzaro (4-4-2) Fulignati; Katseris (dal 15′ s.t. Situm), Scognamillo, Brighenti, Krajnc (dal 30′ s.t Krastev); Sounas, Verna, Pontisso (dal 15′ s.t. Pompetti), Vandeputte (dal 41′ s.t. Stoppa); Iemmello (dal 30′ s.t. Ambrosino), Biasci (Sala, Borrelli, D’Andrea, Belpanno, Oliveri, Veroli, Donnarumma). All. Vivarini.

Lecco (4-3-3) Melgrati; Lemmens (dal 34′ s.t. Salcedo), Bianconi, Marrone, Lepore; Ionita, Sersanti, Crociata; Di Stefano (dal 1′ s.t. Giudici), Novakovich, Buso (Bonadeo, Saracco, Celjak, Eusepi, Salomaa, Battistini, Louakima, Guglielmotti, Galli). All. Bonazzoli-Malgrati.

Arbitro: Maresca di Napoli; ass. Trinchieri di Milano, Belsanti di Bari; IV uomo: Vogliacco di Bari; Var: Meraviglia di Pistoia; ass. Var: Di Martino di Teramo.

Note: Spettatori paganti 2.078 di cui ospiti 199, abbonati 5.393, totali 7.471. Ammoniti: Lemmens, Scognamillo, Sounas, Novakovich, Crociata; Angoli: 8-3.