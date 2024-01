Christian Pulisic innamorato di Lecco: la foto dal Belvedere è virale

Agli americani il Lario piace parecchio, è cosa nota. E in anni recenti anche i calciatori hanno spesso fatto capolino da queste parti: Borja Valero e De Vrij, per dirne due, hanno approfittato del tempo libero per comparire tra lago e montagna. Lago e montagna che devono essere piaciuti molto anche a Christian Pulisic, attaccante del Milan che sta vivendo una stagione da grande protagonista in Serie A con 6 gol e 5 assist in campionato.

Qualche settimana fa il giocatore si è visto a The Shamrock Irish Pub, noto locale del centro città dove ha passato la serata prima di scattare una foto con lo staff al completo. Nel pomeriggio di mercoledì, invece, il 25enne arrivato in estate dal Chelsea ha postato alcune fotografie corredate da una citazione della Bibbia (1 Timoteo 4:12): “Nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai fedeli nella parola, nella condotta, nell'amore, nello Spirito, nella fede e nella castità”. Ad aprire il carosello di scatti è quello realizzato al Belvedere dei Piani Resinelli insieme alla mamma Kelley, ex calciatrice al pari di papà Mark.

Un altro americano ha trovato casa da queste parti: si tratta del centravanti Andrija Novakovich, protagonista con il Lecco in Serie B e compagno di squadra dello stesso Pulisic in Nazionale qualche anno fa.