Il Lecco fa "harakiri" a Cittadella: arriva un'altra sconfitta

Il Lecco si suicida sportivamente a Cittadella: la squadra gioca una partita accorta per 85' e merita il vantaggio, poi si fa schiacciare e subisce due reti evitabilissime in quattro minuti. E i veneti sbagliano anche un rigore che finisce sul palo. Per i blucelesti si tratta della quarta sconfitta in quattro partite di campionato, la posizione di Luciano Foschi è decisamente in bilico.

Al 19′ Buso a sinistra scarica per Caporale da sinistra, cross perfetto per lo stacco imperioso di Ionita che ha tempo di inserimento perfetto: zuccata all’angolino imparabile per Kastrati. Minuto 52: Lepore prende il piede di Pittarello in area, volpi lascia correre e il Var lo richiama. È rigore, va lo stesso Pittarello che calcia benissimo ma colpisce il palo e la palla finisce fuori.

All'87' Pandolfi impatta liberissimo di testa, Saracco compie un primo miracolo ma poi non può nulla sul tap-in di Pittarello. Il Lecco accusa il colpo e i padroni di casa affondano: un cross innocuo da destra viene respinto dalla difesa e Cassano infila con un pallonetto di testa all’angolo: 2-1, uno-due terrificante per il Lecco.

Cittadella 2-1 Calcio Lecco (0-1)

Marcatori: Ionita (L) al 20′ p.t.; Pittarello (C) al 42′ s.t.; Cassano al 45′ s.t.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Carissoni (dal 12′ s.t. Giraudo); Amatucci (dal 21′ s.t. Carriero), Branca, Vita (dal 32′ s.t. Pandolfi); Tessiore (dal 1′ s.t. Cassano); Pittarello, Magrassi (dal 1′ s.t. Maistrello) (Maniero, Mastrantonio, Kornvig, Saggionetto, Danzi, Rizza, Maistrello, Sanogo). All. Gorini.

Lecco (3-5-2): Saracco; Lemmens, Battistini, Caporale; Guglielmotti (dal 30′ s.t. Donati), Ionita, Degli Innocenti (dal 12′ s.t. Crociata), Sersanti (dal 30′ s.t. Tenkorang), Lepore; Buso (dal 21′ s.t. Di Stefano), Novakovich (dal 21′ s.t. Pinzauti) (Bonadeo, Celjak, Giudici, Eusepi, Tordini, Marrone, Di Stefano, Agostinelli). All. Foschi.

Arbitro: Volpi di Arezzo; ass. Imperiale di Genova, Longo di Paola; IV uomo: Gandino di Alessandria; Var: Marini di Roma, Miele di Nola.

Note: Spettatori 3.014; ammoniti Novakovich, Caporale, Carissoni, Degli Innocenti, Salvi, Buso, Pittarello, Maistrello; mister Foschi per proteste. Angoli: 2-6.