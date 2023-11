Il Lecco gioca bene ma a Como butta via la possibile vittoria

Squadra in casa

Squadra in casa Como

Il Lecco gioca una splendida partita al Sinigaglia di Como, di fronte a oltre 5mila persone, ma butta via la vittoria sprecando diverse ghiotte occasioni. Arriva un punto che muove la classifica e consente di andare a -2 dalla salvezza, però come a Cremona rimane l'amaro in bocca.

Al 28' avanza il Como con Verdi che entra in area da destra e calcia in diagonale, ma su Saracco, attento nella risposta. La più grande occasione della partita alla mezz’ora: punizione-schema con gran tiro di Crociata, deviazione che manda la palla sul palo e Lemmens si divora il vantaggio mettendo clamorosamente fuori il tap-in quasi a porta vuota.

A inizio secondo tempo subito grande chance per Cutrone che, lanciato in verticale sulla destra, tira in diagonale, sfiorando il palo lungo. Minuto 79, calcio d’angolo Lecco, Lepore pennella al vertice dell’area piccola e Caporale la indirizza benissimo di testa: incrocio dei pali pieno.

Altra grande occasione all'86', è un tre contro due ma Buso si fa ingolosire e calcia in diagonale con poco angolo a disposizione mentre due compagni sono ben piazzati in area.

Como-Calcio Lecco 0-0

Como (4-2-3-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Sala (dal 33′ s.t. Ioannou); Abilgaard, Bellemo (dal 17′ .t. Kone); Chaja (dal 40′ s.t. Cerri), Verdi (dal 17′ s.t. Gabrielloni), Da Cunha (dal 17′ s.t. Iovine); Cutrone (Vigorito, Solini, Blanco, Rispoli, Vignali, Cassandro, Mustapha). All. Francesc Fabregas.

Lecco (4-3-3): Saracco; Lemmens (dal 37′ s.t. Giudici), Celjak, Bianconi (dal 26′ s.t. Marrone), Caporale; Ionita, Degli Innocenti (dal 30′ s.t. Buso), Sersanti; Lepore, Novakovich (dal 26′ s.t. Eusepi), Crociata. (Bonadeo, Tordini, Battistini, Pinzauti, Boci, Di Stefano, Agostinelli, Galli). All. Bonazzoli-Malgrati.

Note: Spettatori paganti 2.450: abbonati 3.164, ospiti 233, totale 5.847. Ammoniti: Bianconi, Kone, Sersanti, Crociata, Gabrielloni. Angoli 3-2.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini, ass. Mauro Vincenzi di Brescia, Stefano Liberti di Pisa; IV uomo: Stefano Milone di Taurianova; Var: Luigi Nasca di Bari, ass. Giacomo Paganessi di Bergamo.