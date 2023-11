Un buon Lecco cede alla Cremonese e al mancato intervento del Var

Squadra in casa

Squadra in casa Cremonese

Il Lecco soffre in avvio la qualità della Cremonese, poi subisce il gol e sa reagire. Per quasi un'ora è buon calcio e piglio della grande squadra su un campo ostico, ma la concretezza, si sa, non è la migliore qualità della formazione di Bonazzoli e Malgrati. E nel finale manca un rigore solare.

La Cremonese la sblocca al 19': gran botta di Castagnetti dal limite dell'area che - forse anche per il vento - piega le mani a Saracco ed è 1-0.

La più grande chance per il Lecco arriva sul finire di tempo: bella azione di Degli Innocenti che allarga su Crociata, il quale mette un cioccolatino per Buso che anticipa la difesa grigiorossa ma clamorosamente non trova il pallone.

Nella ripresa sono i grigiorossi a sfiorare il gol con il destro potente di Sernicola da destra che attraversa tutta l'area piccola e scheggia il palo.

Si scuote il Lecco all'87': punizione di Crociata e Celjak arriva a calciare trovando la pronta risposta di Jungdal. Subito dopo palla nell'area grigiorossa e fallo di mano clamoroso di Antov, ma non c'è nemmeno check del Var. Scandalo allo Zini. All'ultimo istante altra beffa lecchese: dalla punizione di Crociata Eusepi colpisce in mischia e centra la traversa. Martedì altra trasferta: è tempo di derby a Como.

Cremonese 1-0 Calcio Lecco (1-0)

Marcatori: Castagnetti (C) al 20′ p.t.

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov (dal 22′ s.t. Collocolo), Ravanelli, Bianchetti; Sernicola (dal 40′ s.t. Ghiglioni), Pickel, Castagnetti, Bonaiuto (dal 17′ s.t. Abrego), Zanimacchia (dal 17′ s.t. Quagliata); Coda (dal 40′ s.t. Okereke), Vazquez (Saro, Sekulov, Ciofani, Balzania, Rocchetti, Mayer, Lochosvili). All.: Giovanni Stroppa.

Lecco (4-3-3): Saracco; Lepore (dal 35′ s.t. Guglielmotti), Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita (dal 35′ s.t. Galli), Degli Innocenti, Sersanti (dal 27′ s.t. Tordini); Crociata, Novakovich (dal 35′ s.t. Eusepi), Buso (dall’11’ s.t. Lemmens). (Bonadeo, Bianconi, Eusepi, Battistini, Pinzauti, Guglielmotti, Boci, Di Stefano, Agostinelli). All. Bonazzoli-Malgrati.

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara; ass. Marco D’Ascanio, Marco Ceolin. IV uomo: Luca Cherchi. Var: Gianpiero Miele, ass. Var: Massimiliano Irrati.

Note: Spettatori 2.479 paganti, 6.033 abbonati, 8.512 totali di cui 879 da Lecco. Ammoniti: Bianconi, Zanimacchia, Antov, Castagnetti, Vazquez, Lemmens. Angoli 6-6.