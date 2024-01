Lecco, così si va in Serie C: la FeralpiSalò rifila cinque gol ai blucelesti

Più in basso di così c'è solo la retrocessione diretta, e il Lecco si sta pericolosamente indirizzando verso quel porto poco sicuro. Anche a Piacenza arriva una figuraccia storica, 5-1 dalla FeralpiSalò, a testimonianza che in questo momento la squadra è in caduta libera e non si capisce da che parte remino società, dirigenza, tecnici e squadra. Forse ognuno per conto proprio?

Alla prima occasione la FeralpiSalò va in vantaggio da palla inattiva: calcio d'angolo e Martella colpisce di testa in corsa con grande forza, Melgrati si tuffa ma non può mai respingerla.

Nella ripresa al 66′ erroraccio di Sersanti che regala la palla a Felici con un retropassaggio troppo corto, Melgrati in uscita viene saltato e lo stesso Felici mette dentro il 2-0. Dentro Salcedo, ma è notte fonda: Felici sfida Lepore a sinistra e mette in area un cioccolatino per Butic che segna con facilità il 3-0.

Al 79' dall'angolo colpo di testa di Battistini, ancora Sersanti va a calciare e trova nella mischia la deviazione vincente e un po' casuale di Buso. La ripartenza letale è all'85', Sersanti sbaglia ancora e parte un tre contro uno che non lascia speranze, anche se Melgrati potrebbe andare sul pallone nell'uscita e tituba troppo: Butic insacca e Celjak non può nulla. C'è gloria anche per Tonetto nel deserto della difesa bluceleste, ormai immobile, nel recupero.

Sconfitta pesantissima quella del Garilli, che avrà uno strascico importante nell'immediato futuro.

FeralpiSalò 5-1 Calcio Lecco (1-0)

Marcatori: Martella (F) al 10′ p.t. Felici (F) al 21′ s.t., Butic (F) al 25′ s.t., Buso (L) al 34′ s.t. , Butic (F) al 41′ s.t., Tonetto (F) al 49′ s.t.

FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis (dal 45′ s.t. Hergheligiu), Di Molfetta (dal 30′ s.t. Zennaro), Fiordilino, Felici (dal 30′ s.t. Tonetto); Dubickas (dal 37′ s.t. La Mantia), Butic (dal 45′ s.t. Pietrelli). (Volpe, Krastev, Pilati, Sau, Parigini). Allenatore: Marco Zaffaroni.

Lecco (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi (dal 27′ s.t. Battistini), Caporale; Ionita, Galli (dal 7′ s.t. Listkowski), Sersanti; Crociata (dal 24′ s.t. Salcedo), Novakovich, Buso (Saracco, Degli Innocenti, Eusepi, Salomaa, Frigerio, Louakima, Marrone, Guglielmotti, Di Stefano). All. Bonazzoli-Malgrati.

Arbitro: Daniele Minelli di Varese; ass. D’Ascanio, Cavallina; IV ufficiale: Gavini. Var: Nasc , ass. Var: Paganessi.

Note. Spettatori paganti 1.066 circa di cui 636 da Lecco. Totale spettatori 1.282. Ammoniti: Martella, Galli, Bergonzi, Kourfalidis. Angoli: 1-7.