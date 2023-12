Festa al "Rigamonti-Ceppi" per 400 giovani tifosi del Lecco

Una vera e propria mattinata di festa per gli studenti di Lecco. Alle 11 di mercoledì 13 dicembre lo stadio “Rigamonti-Ceppi” ha aperto le porte a 400 giovani tifosi, studenti delle scuole della città , per una buona mezz’ora: i ragazzi hanno passato un po’ di tempo con i giocatori, sommergendoli di affetto e di richieste di autografo o selfie. I giovani, prima di fare rientro nei rispettivi istituti scolastici, si sono assiepati in tribuna e hanno assistito alla prima parte della seduta d’allenamento, incitando e chiamando a gran voce i giocatori in campo. Una momento a tinte blucelesti alla presenza della dirigenza, dell’amministratore di Linee Lecco Mauro Frigerio – con tanto di pullman al seguito -, dell’assessore comunale Emanuele Torri e di Angelo Malighetti dei servizi educativi, ristorazione, sportivi e tempo libero del Comune di Lecco.

Le classi partecipanti all’evento: