L'ultima partita del 2022 per la Casatese si chiude con una sconfitta

Turno infrasettimanale per la Serie D, precisamente per il girone B. Prima della pausa natalizia, infatti, si è svolta l'ultima gara del girone di andata e allo Stadio Comunale di Casatenovo è arrivato il Breno, formazione veneta.

La formazione guidata da mister Commisso ha rimediato una pesante sconfitta contro i veronesi che si sono imposti con un pesante 3-0. Una gara che inizia nel peggiore dei modi per i padroni di casa biancorossi che passano in svantaggio dopo neanche 15 minuti: per i granata va a segno Confalonieri. Non bastano nemmeno cinque minuti che il Treno trova il raddoppio con un bel tiro di Boafo. La rete definitiva del 3-0 è ad opera di Tomaselli su calcio di rigore. Nel finale della prima frazione arriva l’occasione per la Casatese di riaprire la gara dagli undici metri, ma capitan Isella si fa parare il rigore da Ansaldi. Nella ripresa sono poche le occasioni e dopo la mezz’ora i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica per la doppia ammonizione di Quaggio.

I biancorossi, dopo qualche giorno di pausa, torneranno in campo domenica 8 gennaio contro il Brusaporto.

Classifica del girone B

Lumezzane 42

Alcione Milano 34

Casatese 30

Ponte San Pietro 27

Arconatese 26

Brusaporto 26

Sporting Franciacorta 26

Virtus Ciserano Bergamo 26

Villa Valle 24

Varesina 23

Folgore Caratese 21

Desenzano 20

Real Calepina 18

Seregno (-2 punti) 18

Città di Varese 16

Breno 12

Caronnese 12

Sona 11