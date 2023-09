Il Lecco merita ma è tradito dal dischetto: vince il Brescia

Il Lecco gioca bene, meriterebbe almeno il pareggio, ma sbaglia molte occasioni compresi due rigori. Il Brescia ringrazia e, con un 2-0 senza grande sforzo, porta a casa i tre punti. La squadra di mister Luciano Foschi rimane ancorata a quota zero in classifica, con tre partite da recuperare. Non basta la spinta di oltre 3.500 spettatori nella prima gara stagionale in B al Rigamonti Ceppi.

Il Brescia parte fortissimo e mette in ambasce la difesa lecchese: guadagna due angoli, quindi cross dentro di Paghera, sponda di testa di Papetti e destro al volo di Borrelli che la mette sotto la traversa con colpevole ritardo di Melgrati, fuori posizione.

Al 14' Di Stefano ubriaca la difesa bresciana a sinistra: dribbling secco per saltarne uno, quindi "brucia" anche Dickmann che lo stende. Ferrieri Caputi indica il dischetto (confermato dal Var): Novakovich la spara potente e precisa sul palo e la palla esce.

Al 62' erroraccio in uscita di Battistini, che perde palla sulla trequarti e consente a Bianchi di prendere palla: il 9 bresciano si incunea in area da sinistra e fulmina Melgrati per lo 0-2.

Al 94' Cistana commette fallo di mano netto ed è rigore che servirebbe solo ad addolcire il risultato. Eusepi si fa stregare e calcia non troppo angolato, consentendo a Lezzerini di parare.

Lecco 0-2 Brescia (0-1)

Marcatori: Borrelli (B) al 3′ p.t., Bianchi (B) al 18′ s.t.

Lecco (3-5-2): 1 Melgrati; Battistini, Marrone (dall’11’ s.t. Galli), Bianconi; Giudici, Sersanti (dall’11’ Tenkorang) Crociata (dal 19′ s.t. Eusepi), Ionita (dal 31′ s.t. Degli Innocenti), Lepore; Di Stefano (dal 19′ s.t. Tordini), Novakovich. (Saracco, Caporale, Pinzauti, Boci, Mangni, Agostinelli, Lemmens). All. Foschi.

Brescia (3-5-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti (dal 38′ s.t. Adorni); Dickmann, Fogliata (dal 1′ s.t. Besaggio), Bjarnason, Paghera (dal 26′ s.t. Olzer), Fares (dal 26′ s.t. Galazzi); Borrelli (dal 30′ s.t. Mancini), Bianchi (Andrenacci, Ndoj, Riviera, Nuamah, Bisoli). All. Gastaldello.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. Ass. Vito Mastrodonato, Mario Davide Arace. IV uomo: Fabrizio Ramondino. Var: Marco Serra, Rodolfo Di Vuolo.

Note: spettatori 3.587 circa, 1.745 abbonati. Ammoniti Sersanti, Fares, Crociata, Marrone, Galazzi. Angoli 7-9.