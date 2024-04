Il Lecco manca l'appuntamento con la vittoria: pareggio col Cittadella

Un Lecco troppo remissivo nel corso della ripresa strappa soltanto il pareggio al Cittadella. Un'occasione mancata per i blucelesti, sempre più ultimi in classifica e con le speranze di salvezza ridotte al lumicino. Un 1-1 che matura sotto gli occhi di Alex Lin, imprenditore cinese che sta trattando con Paolo Di Nunno per la possibile acquisizione del club.

Calci piazzati come al solito fatali per il Lecco: da corner al 26' la difesa è immobile e Negro insacca col piattone anticipando il proprio compagno Maistrello.

Al 43', dal nulla, Crociata inventa la giocata della domenica: recupera palla al limite dell'area, si volta e lascia partire un destro imparabile per Kastrati che si infila sotto l’incrocio. Bellissimo. In pieno recupero cross di Inglese per Buso che anticipa di testa a tu per tu Kastrati e realizza il 2-1. Il guardalinee sbandiera il fuorigioco, poi il check del Var conferma l'irregolarità e annulla il gol bluceleste.

Nella ripresa i cambi non aiutano il Lecco, Aglietti passa dal 4-2-3-1 al 4-3-3 ma la squadra perde compattezza e anche un pizzico di convinzione. Non arrivano occasioni degne di questo nome.

Finisce 1-1. Un punto che serve poco a entrambe le squadre. Il pubblico, sempre più scarno, anche oggi ha contestato la proprietà Di Nunno.

Calcio Lecco 1-1 Cittadella (1-1)

Marcatori: Negro (C) al 26′ p.t., Crociata (L) al 44′ p.t.

Lecco (4-4-2): Lamanna; Lemmens, Celjak, Capradossi, Lepore; Sersanti (dal 33′ s.t. Listkowski), Degli Innocenti (dal 20′ s.t. Galli); Parigini (dal 33′ s.t. Salcedo), Crociata, Buso (dal 20′ s.t. Ionita); Inglese (dal 24′ s.t. Novakovich) (Melgrati, Bianconi, Lunetta, Caporale, Frigerio, Ierardi, Beretta). All. Alfredo Aglietti.

Cittadella (3-5-2): Kastrati; Salvi, Negro, Frare; Carissoni, Vita, Amatucci, Carriero (dal 28′ s.t. Cassano), Rizza (dal 1′ s.t. Tessiore); Pittarello (dal 39′ p.t. Pandolfi), Maistrello (dal 28′ s.t. Magrassi) (Maniero, Angeli, Mastrantonio, Sottini, Pavan, Djibril, Baldini). All. Edoardo Gorini.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine. Ass. Andrea Zingarelli di Siena, Mattia Politi di Lecce. IV uomo: Marco Di Loreto di Terni. Var: Luigi Nasca di Bari. Avar: Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

Note. Spettatori: 2.869 di cui 929 paganti. Ospiti: 162. Ammoniti: Amatucci, Negro, Parigini, Carriero, Salvi. Angoli: 4-3.